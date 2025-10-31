Se conformó el jurado popular y hoy comienza el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski con cinco posibles testimonios

Tras conformarse el jurado popular (integrado por 12 integrantes titulares, 6 hombres y 6 mujeres, más 8 suplentes designados), este viernes 31 de octubre arrancará el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años asesinada en Chaco. Las audiencias se harán en el Centro de Estudios Judiciales de Resistencia (Juan B. Justo 42) hasta el 20 de noviembre, de 8 a 17 horas. Se realizarán las lecturas de las acusaciones, donde cada una de las partes presentará su criterio. También se prepararon las primeras cinco declaraciones testimoniales, pero todavía no se dieron a conocer públicamente sus identidades.

Un crimen sin cuerpo y siete acusados: empieza el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco

Tres semanas durarán, por lo menos, las audiencias, y al terminar se emitirá un veredicto. Teniendo en cuenta los delitos por los que será juzgado, César Sena podría ser condenado a prisión perpetua como autor del femicidio de Cecilia.

Emerenciano Sena, su esposa Marcela Acuña y su hijo César)

Los principales imputados (Emerenciano Sena, su esposa Marcela Acuña y su hijo César), serán trasladados junto a las cuatro personas acusadas de encubrimiento: Griselda Reinoso, Gustavo Melgarejo, Fabiana González y su pareja Gustavo Obregón.

Gloria Romero, madre de la víctima, habló con la Agencia Noticias Argentinas, y aseguró que “la esperanza es lo último que se pierde”, para luego afirmar que espera una sentencia de cadena perpetua para la familia Sena.

César Sena y Cecilia Strzyzowski

Cómo fue el crimen Cecilia Strzyzowski

Todo comenzó en junio de 2023, cuando Cecilia visitó la casa de sus suegros, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, para reunirse con su esposo César. Una cámara grabó su ingreso, pero no su salida. Fue la última vez que se la vio con vida.

El cuerpo de la joven nunca fue hallado, pero los investigadores especulan que le quitaron la vida dentro de la vivienda. A continuación, llevaron sus restos hasta la chanchería familiar, donde los quemaron y luego arrojaron en diferentes zonas del barrio Emerenciano.

A finales de abril de 2024, los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Juan Martín Bogado y Nelia Velázquez dieron por concluida la instrucción y elevaron el requerimiento de juicio por jurados, señalando que “habiendo concluido la investigación penal preparatoria entendimos junto a los colegas que la teoría del caso más convincente para presentar ante un jurado popular era la de sostener que César Sena es el autor material de la muerte de Cecilia, muerte que no ocurrió sin la indispensable colaboración de sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña”.

