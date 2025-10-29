Zdero se refirió al escándalo provocado por un abogado de los Sena en pleno juicio: “Buscan impunidad”

Este miércoles en el Centro de Convenciones Gala, el abogado Nicolás Boniardi Cabra, colaborador del defensor de Emerenciano Sena, fue expulsado de la sala y demorado luego de ser sorprendido intentando fotografiar a los jurados populares durante la etapa de entrevistas, instancia en la que la identidad de los seleccionados debe mantenerse bajo absoluta reserva.

Fuentes judiciales confirmaron que la jueza técnica del juicio por Cecilia Strzyzowski ordenó el secuestro del celular del abogado y que la División Cibercrimen intervendrá para analizar el dispositivo y determinar si se captaron o difundieron imágenes.

El abogado, que habría tenido inconvenientes para ingresar al recinto por no figurar inicialmente en la lista de autorizados, fue finalmente trasladado en un patrullero tras el episodio.

Escándalo en el juicio por Cecilia Strzyzowski: demoraron a un abogado por intentar fotografiar al jurado

De acuerdo al parte oficial, se trató de una “conducta indebida” dentro de un proceso que exige estrictas normas de confidencialidad y respeto hacia los jurados, cuya identidad se preserva para garantizar su seguridad y libertad de deliberación.

Repercusiones políticas y judiciales

El hecho generó un fuerte repudio público. El gobernador Leandro Zdero expresó su indignación en redes sociales: “Repudio total el acto del abogado que es parte del equipo del Clan Sena. Su acción atenta contra la seguridad, la transparencia y la Justicia. Definitivamente no quieren justicia sino impunidad. La gravedad de los hechos en los que se intimida a los jurados violando las normas más elementales es alarmante. Cecilia merece justicia”.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Jorge Gómez, calificó la situación como “grave” y enfatizó que este tipo de comportamientos “atentan contra la transparencia y el respeto institucional que deben regir en todo proceso judicial”.

“El jurado popular es una herramienta esencial para fortalecer la confianza de la ciudadanía en la Justicia, y su integridad debe preservarse en todo momento. Estos actos no pueden repetirse”, subrayó.

Normas de confidencialidad y protección

Desde el Ministerio de Gobierno recordaron que el reglamento del juicio por jurados prohíbe el uso de cámaras o celulares dentro de la sala.

Los principales mecanismos de protección vigentes incluyen:

· Identificación numérica de los jurados durante la selección, sin revelar nombres ni domicilios.

· Confidencialidad absoluta sobre deliberaciones y votos.

· Protocolos de seguridad que restringen dispositivos electrónicos en el recinto.

· Garantía de independencia, asegurando que el jurado pueda deliberar sin presiones externas.