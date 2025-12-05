Los argentinos acusados de robo en Miami pagaron sus fianzas y ya volvieron a Mendoza

Tras el escándalo internacional y las audiencias exprés, los cinco turistas argentinos detenidos en Miami por robo pudieron regresar este jueves al país. Diego Luis Xiccato, Mauricio Ariel Aparo, Sebastián Luis Moyano, Juan Manuel Zuloaga y Juan Pablo Rúa pagaron las fianzas impuestas por la justicia estadounidense, que oscilaron entre los 4.000 y 4.500 dólares cada uno, y volaron a Chile, desde donde luego se trasladaron a Mendoza. A pesar de la gravedad de las acusaciones iniciales, no se les canceló la visa, y de allí que volaron con sus pasajes a Chile y no deportados. Habían dejado una camioneta en el aeropuerto trasandino hace quince días, que fue la que utilizaron para el regreso a Mendoza.

La causa judicial en los Estados Unidos, sin embargo, continuará abierta y los implicados deberán presentarse ante una corte de Florida a finales de enero. La estrategia de defensa, encabezada por el abogado Roberto Castillo (quien representa a Rúa y Moyano), busca despegar a sus clientes de la acusación de "organización criminal" y centrar la responsabilidad solo en uno de los integrantes del grupo. Según trascendió, las cámaras de seguridad del shopping comprometerían principalmente a Xiccato, a quien se vería cometiendo robos, mientras el resto intentará argumentar que solo fueron testigos involuntarios de la maniobra de su compañero.

Los cinco mecheros argentinos regresan a Mendoza

El perfil de los acusados juega un rol central en la estrategia legal. Juan Pablo Rúa, por ejemplo, es un empresario Pyme vinculado a la telefonía y franquicias de indumentaria infantil, que viaja frecuentemente a Estados Unidos desde hace una década. Su abogado asegura que Rúa gastó 12.000 dólares con tarjeta de crédito en compras legales durante el viaje, y que Moyano desembolsó otros 9.000 dólares, cifras que la defensa utiliza para calificar de "irrisorio" el robo de tres pantalones valuados en 350 dólares que se les imputa al grupo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Castillo sostiene que la policía de Miami sacó "conjeturas" erróneas al ver a un grupo de amigos manipulando una valija y guardando objetos, interpretando esa acción como el modus operandi de una organización delictiva. "Solo hay uno que sí se quedó con lo ajeno; el resto pudo comprobar las compras y solo uno no tenía factura de lo que llevaba", explicó el letrado, confirmando que enviará los antecedentes de buena conducta de sus defendidos para limpiar su imagen ante el tribunal norteamericano.

El centro comercial donde sucedió el robo

El regreso de los mendocinos marca una pausa en el proceso, pero no el fin de sus problemas legales. La justicia de Estados Unidos fijó la audiencia final del caso para el próximo 29 de enero, fecha en la que deberán volver a presentarse ante el juez. Será en esa instancia, dentro de unos 50 días, cuando se definirá si el "malentendido" alegado por la defensa es suficiente para evitar una condena que podría complicarles futuros viajes al país del norte.

Quiénes son los cinco "mecheros" mendocinos arrestados y deportados por robar un shopping en Miami

La ruta del viaje y vínculos con Cinthia Fernández

El itinerario de viaje de los acusados revela una logística habitual para muchos mendocinos que buscan mejores precios en el exterior. El grupo salió de Mendoza el 20 de noviembre en una camioneta propiedad de Rúa, cruzó la cordillera por el túnel Cristo Redentor y dejó el vehículo en el aeropuerto de Santiago de Chile para volar desde allí a Miami. Ahora, harán el camino inverso, aprovechando que el paso fronterizo se encuentra habilitado las 24 horas.

Sobre los motivos de los viajes frecuentes, existen sospechas de que Rúa podría dedicarse a la compra de ropa y tecnología para revender en Argentina, una práctica común conocida como "bagayeo". Su vínculo con Miami es estrecho: incluso su esposa, Verónica, entabló relación con la mediática Cinthia Fernández (pareja del abogado Castillo) a raíz de los viajes de compras que la modelo promociona en sus redes sociales bajo el nombre "Somos locas por las compras".

Pese a estos últimos datos, el foco de la defensa está puesto en desarticular la figura de "crimen organizado". El argumento central es que Rúa posee una empresa con 100 empleados en Mendoza y un historial de viajes intachable, buscando demostrar que el incidente en el Dolphin Mall fue un hecho aislado provocado por la inconducta individual de uno de los viajeros y no un plan delictivo orquestado por el grupo.

TC/HB