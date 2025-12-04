Cómo sigue el caso de los cinco mendocinos que robaron en Miami

El caso de los cinco mendocinos que robaron en Miami sigue generando repercusiones tanto en Estados Unidos como en su provincia de origen, donde la noticia causó “una sorpresa bastante grande más teniendo en cuenta que la etiqueta que se les coloca es “mendocinos”. Según el periodista Román Pérez, la imputación como “organización criminal” se dio pese a que, según la defensa, se trató de “un robo de alrededor de 350 dólares” cometido por “una sola de las cinco personas”, mientras que los demás “aparecieron ayudando” en las cámaras de seguridad. A más de una semana del episodio, los acusados “no han sido deportados” y aún permanecen en Estados Unidos a la espera de la próxima audiencia judicial, prevista para el 29 de enero. "No todos recibieron la misma fianza, uno de ellos es el que mayor fianza tiene para poder salir", aclaró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190)

Román Pérez es periodista, egresado de la Universidad Juan Agustín Maza de Mendoza. Escribe sobre política, economía, espectáculo, sociedad y actualidad en general. Es periodista del medio Los Andes.

Me gustaría que comparta con nuestra audiencia porteña, lo que usted sabe sobre estas cinco personas que viajaron a Miami, que sin aparente ninguna necesidad económica terminaron robando.

La verdad que fue una sorpresa bastante grande, más teniendo en cuenta que la etiqueta que se les coloca es “mendocinos”. Esas personas, entre 41 y 49 años de edad, entre los cinco, uno de ellos es una persona, se podría decir, reconocida a nivel provincial, porque tiene alrededor de 100 empleados. Es una empresa importante, tiene locales dentro de uno de los shoppings más conocidos de Mendoza. Así que es una persona de renombre.

Por eso la sorpresa de por qué estuvo involucrado en un robo en Estados Unidos. Aparentemente, primero que nada, desde que ocurrió hasta hoy han ido circulando varias versiones, por ahí algunas no tan certeras. Una de ellas es que habían ido de una despedida de soltero y que, por diversión, decidieron hacer este robo.

Sin embargo, ayer estuvimos escuchando un poco a uno de los abogados de dos personas detenidas, que aclaró dudas. Y una de ellas es que, una sola de las cinco personas es la que, por ahí, es la máxima responsable, que fue quien tomó esta valija y cargó alrededor de cinco prendas, un equivalente a 350 dólares.

Al principio se había dicho que cada uno había robado como 2.000 dólares, pero sin embargo, ayer, el abogado lo que hizo fue negar eso y decir que el robo fue alrededor de 350 dólares. En base a eso, y en base a que una sola persona es, por ahí, la máxima responsable y quien tiene la mayor fianza, porque no todos recibieron la misma fianza, uno de ellos es el que mayor fianza tiene para poder salir.

En base a eso se los catalogó como si fueran una organización criminal. El enojo del abogado y, bueno, de estas personas es que, por ahí, por un simple robo, como así lo llaman ellos, porque supuestamente se habían ido de compras, habían gastado 20.000 dólares cada uno, eso fueron palabras textuales del abogado, personas que utilizaron tarjeta de crédito no serían o no son catalogadas como una organización criminal. O, según el abogado, si fueran una organización criminal sería medio tonto utilizar lo que fueron las tarjetas de crédito, gastar 20.000 dólares y robarse tan solo 350. Que eso es el enojo que ahora mismo, eh, mantienen en las personas involucradas.

Sería así: que uno de los cinco robó y los otros cuatro compraron. ¿Estoy entendiendo bien?

Exacto. Los otros cuatro aparecieron en los videos de las cámaras de seguridad, que todavía no son difundidos y se los ve aparentemente ayudando a esta persona responsable, guardando la mercadería.

O sea, cubrieron a un amigo, para decirlo de alguna manera. De cualquier forma, aun siendo así, transmite un acto de estupidez, mínimamente.

Sí, un acto de estupidez, porque si me decís que estuvieron haciendo compras por 20.000 dólares, ¿qué iba a cambiar algo de 350? Cuando son acorralados por la policía local, no pudieron acreditar con tickets de esa mercadería que se vieron guardando en esta valija que también supuestamente era robada.

Los otros inmediatamente empezaron a sacar su tarjeta de crédito, sus tickets, y empezaron a querer comprobar que no eran parte de ningún robo. ¿Qué pasa? Allá, en Estados Unidos, la primera instancia, quien imputa, a diferencia de acá de Argentina, es la policía. Es decir, la policía fue quien los imputó como organización criminal.

Si bien, teniendo en cuenta que uno de los que más se nombra por los medios es Juan Pablo Rúa, es quien es defendido por este abogado, ese es el que más se nombra. Por una cuestión de renombre, como le dije: es un empresario muy conocido en Mendoza, tiene empleados a su cargo, y que esté envuelto en un robo como organización criminal, y como se ven las imágenes, vestidos de naranja, es como que se armó algo cinematográfico.

Simplemente fue un robo de 350 dólares. Probablemente la persona de mayor responsabilidad termine realizando algunas tareas comunitarias, pero hasta esa fecha quedan detenidos. Según el abogado, ellos no están detenidos. Un día estuvieron detenidos, y esta semana querían viajar de nuevo a Argentina por cuestiones laborales. Pero, según el abogado, la decisión de no viajar es para no enfrentar a la prensa, porque son de perfil bajo, se sienten avergonzados por lo sucedido y que estén circulando por todos los medios. Pero no estarían detenidos.

Lo que sí genera un poco de ruido es que, si estás dentro de un proceso judicial en Estados Unidos, probablemente no puedas viajar. No es que simplemente no viajan por una cuestión de no enfrentar a la prensa. Lo que sí se había dicho es que habían sido deportados: eso es mentira. No han sido deportados, todavía siguen en Estados Unidos, y faltará definir si vienen en estos días por una cuestión laboral, porque tienen que seguir con su rutina, o esperan hasta el 29 de enero, que será la última audiencia.