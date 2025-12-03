Quién es Mindy Glazer, la jueza viral que sentenció a los mendocinos en Miami

La jueza Mindy Glazer fue la encargada de imponer la sanción de 2.000 dólares a los cinco mendocinos detenidos en Miami por robar. Sin embargo, diez años atrás, la magistrada ganó popularidad en las redes sociales al sentenciar a su amigo de la escuela, Arthur Boot, por un robo.

Según supo fuentes de aquel caso, las imágenes que se viralizaron mostraron a la magistrada y el aprehendido luego de haber finalizado el juicio, momento en el que Mandy interpeló al hombre: “Tengo una pregunta para usted ¿Fuiste a la secundaria Nautilus?”.

El acusado sólo podía decir “¡oh, por dios!”, mientras la magistrada acentuaba con la cabeza y el imputado se quebraba en emoción, hasta que la misma Glazer soltó: “Lamento verte aquí, siempre me pregunté qué había pasado contigo”.

A continuación se dirigió a los presentes en la audiencia y explicó con detalles, mientras Booth se derrumbaba en llanto sobre la mesa: “Escuchen, este era el chico más agradable de la secundaria. Era el mejor chico de la secundaria. Yo solía jugar al fútbol con él y con otros niños”.

“Lo siento mucho. Espero que puedas salir bien de esto y llevar una vida legal”, le sonrío la mediadora mientras el detenido sólo podía sollozar y tomarse la cabeza entre las manos. Finalmente, el hombre cumplió con su sentencia y la jueza fue a recibirlo junto con su familia.

Tras el reencuentro en libertad, Booth sostuvo: “Ella es una inspiración y motivación para mí, ver a Mindy es increíble porque sé dónde podría haber estado. Pero no me voy a rendir ante la vida, es una nueva oportunidad".

Sin embargo, en agosto de 2024 regresó a la cárcel por robo a un hombre de 85 años. Si bien no fue violento, el atacante se hizo pasar por plomero, le arrancó la cadena de oro que el anciano tenía en el cuello, y huyó a las corridas.

El acusado se enfrentó a otro juez por varios cargos, entre los cuales se mencionaron los de robo y agresión, además se le negó la libertad bajo fianza.