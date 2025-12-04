Tras la detención de los cinco turistas argentinos oriundos de Mendoza, acusados de cometer robo organizado en uno de los centros comerciales más concurridos de Florida, la Embajada de Estados Unidos en Argentina compartió un fuerte mensaje dirigido a quienes consideren cometer delitos en el país norteamericano.

"¿Te parece divertido robar en un shopping en Miami? Podrías ir a la cárcel y perder tu visa", se lee en la imagen compartida por la delegación diplomática a través de X, en la cual se ven cinco hombres tras las rejas, vistiendo los típicos trajes naranjas que utilizan los detenidos en Estados Unidos.

En la descripción de la imagen, la cual también fue compartida en Instagram, también se incluyó una advertencia vinculada a la autorización otorgada para ingresar al país: "Estados Unidos monitorea de manera continua a los titulares de visa: respetar la ley te permite conservarla".

La sugestiva publicación de la delegación diplomática está vinculada de forma indirecta al caso de Diego Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga (49) y Juan Pablo Rua (45), los cinco turistas argentinos detenidos en Miami por cometer robo por, aproximadamente, 2.000 dólares.

Los cinco hombres, oriundos de Mendoza, fueron detenidos durante la tarde del domingo tras sustraer productos de distintos locales del Dolphin Mall, uno de los shoppings más concurridos del sur de Florida. Según detalló NBC 6, fueron descubiertos mediante cámaras de seguridad.

Medios estadounidenses explicaron que los mendocinos primero fueron detectados tomando valijas y saliendo sin pagar de una sucursal de Burlington. Acto seguido, continuaron con los robos en un local de Columbia y otro de North Face, donde guardaron ropa dentro del equipaje que habían robado previamente.

Al ser descubiertos y arrestados por los efectivos de seguridad del establecimiento, los detenidos, quienes son amigos y empresarios de la provincia de Mendoza, llevaban consigo una cantidad de productos por un valor de aproximadamente 2.000 dólares.

Este mates se realizó una audiencia vía Zoom donde cada detenido fue representado por un abogado. Xiccato recibió y aceptó el beneficio de un defensor oficial, mientras que los otros cuatro no calificaron para el mismo dado que tenían vivienda propia, según indicó la jueza de la causa.

Los argentinos debieron ingresar a la sala vistiendo el característico uniforme naranja que diferencia a los detenidos en Estados Unidos y, posteriormente, fueron informados sobre los cargos por los que eran acusados y el monto de las finanzas a abonar.

En el caso de Xiccato y Aparo-Orlando, la jueza Glazer fijo un precio total de 4.500 dólares por cada uno para recuperar la libertad. Por otra parte, en el caso de Moya, Zuloaga-Arenas y Rua el precio fue un poco menor y recibieron una caución de 4.000 dólares cada uno.

La audiencia duró menos de 20 minutos, durante los cuales la jueza le dedicó aproximadamente 3 minutos a cada detenido, y cerró con la imposición de fianzas por un total de 21 mil dólares.

