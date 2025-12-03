Hallaron muerta a una pareja argentina en España y sospechan un posible femicidio seguido de suicidio

Una pareja de argentinos, formada por un hombre de 34 años y su esposa de 29, fue hallada muerta en la vivienda que compartían en la ciudad de Alicante, España. La policía se encuentra investigando un posible femicidio porque la mujer presentaba heridas provocadas por un arma blanca, mientras que su marido estaba en el balcón, con señales de haberse ahorcado.

Los cuerpos fueron encontrados en el barrio de Carolinas, pero todavía no se conocieron las identidades de los fallecidos. Solo trascendió que tenían una hija de tres años que no se encontraba en el lugar cuando hallaron a los adultos sin vida, detalló Clarín.

Las muertes fueron descubiertas cuando arribó a la casa un familiar de la pareja que, tras oír gritos del interior de la vivienda, ingresó tras romper la puerta a patadas y encontró un escenario dantesco. De inmediato llamó a la policía, que se encargó de llevar los cuerpos al Instituto de Medicina Legal de Alicante para realizarles los exámenes forenses correspondientes.

De acuerdo al diario El País, el matrimonio estaba por separarse, pero compartían la casa, ubicada en Carolinas Altas, un popular barrio de la ciudad.

Aunque la hipótesis central que se maneja es un femicidio, fuentes de la investigación hablaron con la agencia EFE y le dijeron que no hay denuncias previas de la mujer con respecto a hechos de violencia; además, tampoco hay registros en el sistema Viogen, un dispositivo que usa la policía española “para vigilar a los agresores machistas”.

La Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género informó, a través de su cuenta oficial de X, que “estamos recabando datos del asesinato por presunta #ViolenciaDeGénero de una mujer en la provincia de Alicante”. Por su parte, Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, compartió este texto y agregó: “Seguimos con máxima atención y profunda preocupación este posible nuevo caso de asesinato machista. La violencia contra las mujeres exige una respuesta contundente y toda la firmeza institucional”.

Femicidios en España y en Argentina en el 2025

El 1° de diciembre, el Ministerio de Igualdad de España aumentó a 41 el número de víctimas mortales de violencia de género en 2025, tras confirmarse el deceso de una mujer de 45 años asesinada por su expareja el pasado domingo 30 de noviembre en Torrejón de Ardoz. El Ministerio de Igualdad informó que existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto atacante.

Con esta muerte, el número de mujeres que perdieron la vida por violencia de género en el país europeo ascendió a 41 en 2025 y a 1.336 desde 2003, cuando se empezaron a guardar estos datos.

Paralelamente, el observatorio Ahora que sí nos ven registró hasta el 30 de noviembre un total de 231 femicidios e instigaciones al suicidio en Argentina. En detalle, hubo 194 femicidios directos, 25 vinculados, 4 travesticidios y transfemicidios y 8 instigaciones al suicidio, según recopilaron de medios gráficos y digitales de todo el país.

Es decir, en Argentina hubo al menos un femicidio cada 35 horas este año, al que aún le falta sumar las pérdidas de diciembre. La abrumadora mayoría de los femicidas son las parejas o exparejas de las víctimas y más del 40% de los crímenes ocurrieron en la vivienda de la víctima.

