El clan Sena volvió hablar después de haber sido declarado culpable por el femicidio de Cecilia

El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski entró en su etapa final. Luego de que el jurado popular declarara culpables a César Sena como autor y a sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, como partícipes primarios del homicidio agravado, los tres principales acusados tomaron la palabra en la última audiencia para insistir en su inocencia y cuestionar el veredicto. Por su parte, la fiscalía solicitó que una condena a prisión perpetua para los Sena y penas de cumplimiento efectivo para sus tres colaboradores.

Marcela Acuña fue la que más habló y la única que estuvo presente en la sala. Agradeció a la magistrada “por el trato humano” y apuntó de lleno contra la acusación. Dijo que la condena del jurado es “realmente una vergüenza en todos los sentidos” y sostuvo que a su marido se lo condenó a prisión perpetua “por algo que él no hizo y por un audio poco comprobable y un audio que no tiene nada que ver con una cadena perpetua”.

La mamá de César aseveró que Emerenciano es “un dirigente social” al que se lo miró “como piquetero y no como persona con sujeto de derechos” y vinculó el resultado del juicio al “poder mediático”. También afirmó que “si alguien está de acuerdo con condenar a un inocente, es alguien que es tan morboso como lo que pasó con Cecilia” y pidió a la jueza que tenga en cuenta “la situación de Emerenciano”.

Acuña entendió que la decisión tomada rompió “la balanza de la justicia” y acusó a la fiscalía de “propiciar la mentira” y de haber “escondido cuestiones muy importantes que tienen que ver con un contexto de violencia”. Además, volvió a cuestionar al jurado popular al decir que nunca confió en ese sistema por “la incidencia que tenían los medios de comunicación” y cerró con un pedido para no ser trasladada lejos de Resistencia. “Yo lo que quiero es estar junto a mi hijo, junto a mi anciano que es mi compañero, junto a mi nieta pequeña de 9 años, a mi hija Paula”, dijo, y advirtió que aun presa no va “a dejar de ser una dirigente, la dirigente se nace”.

Emerenciano Sena habló mucho menos. Pero en la misma línea. “Adhiero a todo lo que escuché que expusieron mi defensa”, planteó vía zoom desde su lugar detención y enseguida pidió seguir en el mismo lugar porque “este es el alojamiento más cercano a mis familiares, a mis amigos, a mis conocidos”. Tambiénn afirmó que un traslado “sería una pena de muerte”. Su intervención terminó con una frase que repitió dos veces: “No se olviden que yo soy un inocente condenado. Eso es lo único que estoy tremendamente seguro, que yo soy un inocente condenado”.

César Sena, señalado por el jurado como autor material del femicidio, habló por primera vez, aunque no dijo demasiado. Evitó referirse al hecho y se limitó a acompañar la estrategia de sus defensores. “Adherir en todo lo que ha expresado mi defensa, así como también hacer reserva de todos los recursos pertinentes a casación”, dijo. Al igual que sus padres, centró su pedido en el lugar de encierro: solicitó “que no se mueva” su actual alojamiento porque tiene “toda su familia radicada en la ciudad, y es todo lo que tengo”.

Antes de los planteos de los acusados, los fiscales Juan Martín Bogado, Jorge Cáceres Olivera y Nelia Velázquez fundamentaron el pedido de penas para los acusados.

Bogado recordó que el jurado declaró responsable a César Sena por “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber sido cometido mediando violencia de género” y que consideró a Emerenciano Sena y Marcela Acuña como partícipes primarios. Señaló que el crimen de Cecilia “no fue un hecho aislado sino producto de una planificación” y que la familia armó “una coartada” con un supuesto viaje al sur para engañar a la víctima y a sus allegados. “La mataron, la quemaron y creyeron que su poder los haría impunes”, resumió al justificar el pedido de prisión perpetua para los tres.

El fiscal remarcó el daño causado a la familia de Cecilia, mencionó el “pacto de silencio” que, según la fiscalía, se intentó sostener hasta el juicio y reclamó que se imponga a César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña la pena de prisión perpetua prevista para el homicidio agravado.

En el mismo alegato, la fiscalía pidió que Fabiana González y Gustavo Obregón sean condenados por encubrimiento agravado a cinco años y diez meses de prisión efectiva. Destacó que su conducta fue “mucho más allá” de un acto aislado y que “se dedicaron a buscar la impunidad” de la familia Sena. Para Gustavo Melgarejo el fiscal Jorge Cáceres Olivera solicitó dos años y diez meses de prisión por encubrimiento simple, al considerar que “se encargó de vigilar y controlar el fuego” en el campo Rossi y colaboró en “eliminar toda la evidencia”.

Como cierre, la fiscalía reclamó que se inscriba el fallecimiento de “Cecilia Strzyzowski ” en el Registro Civil “y que, como causa del mismo, sea femicidio” y pidió que se disponga la entrega de “los restos óseos y pertenencias halladas de la víctima a su familia”. La jueza Dolly Fernández anunció que convocará a una nueva audiencia en los próximos días para leer la sentencia, dentro del plazo legal.