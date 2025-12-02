Luego de varios días de búsqueda y de incertidumbre por el resultado de las pericias, la Policía de Formosa confirmó que el cuerpo que había sido hallado en un descampado de un lote del barrio Procrear es el de Xiomara Luciana Portillo, la adolescente de 16 años que estaba desaparecida desde el 20 de noviembre. La víctima había salido para encontrarse con su exnovio y por el caso hay dos personas detenidas.

Según la información brindada por la madre de la joven al realizar la denuncia ante la Comisaría Sexta de la capital formoseña, su hija salió de la casa a la madrugada para verse con su expareja. El último contacto que mantuvo con un familiar fue a las 5.30 de la mañana, cuando se comunicó con su prima. Desde ese momento, no se supo más nada de ella.

Intensa búsqueda en Brasil de Lurdes Rodríguez, la joven chaqueña que viajó por trabajo y está desaparecida desde hace una semana

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La menor habría llegado a esa vivienda en un auto de aplicación de transporte y, según declaró el joven que era su exnovio, ella supuestamente se retiró de la casa a las 4.30 en una moto que la pasó a buscar. Su prima, a quien llamaba "hermana", le escribió más tarde para saber por qué no había llegado a su domicilio. El mensaje nunca se entregó y, horas después, la noticia decidió denunciar su desaparición.

De esta manera, se activó la "alerta Sofía" -sistema de emergencia de rápida acción para la búsqueda de niños y adolescentes desaparecidos -, y hubo una alerta de Interpol. Luego tomó intervención el Juzgado de Menores y comenzaron los operativos para dar con el paradero de Xiomara.

Una semana después, un vecino de la zona del barrio Procrear dio aviso a la Policía tras detectar olores nauseabundos que provenían del lote 106. En ese lugar, encontraron una bolsa semi enterrada, similar a las que se utilizan para mover materiales de construcción, con un bulto en su interior.

Se trataba del cadáver de una mujer que no pudo ser identificado en el momento, ya que estaba atado con alambres, cubierto de tierra y su rostro estaba desfigurado. Así, se abrió una causa por "homicidio" y se ordenaron una serie de procedimientos para reconstuir los momentos previos al crimen, como el análisis de las cámaras de seguridad de la zona.

El proceso para identificar el cuerpo tardó varios días debido a las condiciones en las que se hallaba. En una conferencia de prensa realizada por el comisario mayor Jorge David, el jefe comisario Héctor Cándida, el inspector Manuel Oviedo y el comisaro de la División de Delitos Complejos, Nicolino Arias, explicaron que pudieron reconocerla gracias a un tratamiento para observar la huella dactilar de uno de sus pulgares.

"Estos procesos llevan días, se trabaja con cadena de custodia, se preserva la evidencia y se requiere un cuidado extremo para evitar una contaminación”, señalaron. Además, comentaron que se trabajó en zonas en las que se podría detectar material genético de otra persona, como debajo de sus uñas, ante la posibilidad de un intento de defensa por parte de la joven.

Doce allanamientos y dos detenidos en Formosa

Los investigadores lograron reconstruir las últimas comunicaciones que había tenido la adolescente desde su teléfono antes de haber sido vista por última vez. Se hicieron once allanamientos en la ciudad de Formosa y uno más en una localidad del interior de la provincia, mientras que se requisaron dos automóviles, donde se cree que podrían haber trasladado el cadáver hasta el descampado.

Inicialmente dos personas fueron demoradas, una menor y otra mayor de edad, que en las últimas horas quedaron detenidas e imputadas por homicidio. Mientras avanza la investigación, el caso quedó en manos del Juzgado Correccional N° 4, a cargo del juez Marcelo Picabea, después de que la Jueza de Menores Silvana Jarsinsky se declarara incompetente.

Aunque todavía la hipótesis principal no está firme, la posibilidad de que se trate de un femicidio es fuerte debido a los resultados de las pericias. Mientras la familia exige que se encuentre al responsable, se esperan otros procedimientos para esclarecer en qué circunstancias ocurrió el hecho.

FP CP