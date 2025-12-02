El crimen de Nora Dalmasso, ocurrido el 25 de noviembre de 2006, suma un capítulo clave este martes, cuando el Jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Córdoba se reúna para debatir si finalmente admite o no los tres pedidos de juicio político contra los fiscales Javier Di Santo, Luis Pizarro y Daniel Miralles, que estuvieron a cargo de la investigación del caso por femicidio que está prescripto.

La mujer, que al momento de su muerte tenía 51 años, fue abusada sexualmente y estrangulada con el lazo de su bata de baño cuando se encontraba en su casa Villa del Golf, en la ciudad de Río Cuarto. Durante la instrucción, primero se apuntó contra Gastón Zárate, un pintor que había estado en la vivienda y luego se lo desvinculó del hecho. La prensa lo apodó como "El Perejil", porque se creía que era un chivo expiatorio para cerrar rápido el caso.

Luego, la investigación mutó y los focos se posaron sobre la familia de la víctima: se acusó a su hijo, Facundo Macarrón, que en ese momento tenía 16 años, y se insinuó la posibilidad del incesto; y más tarde al viudo, Marcelo Macarrón. El traumatólogo fue absuelto en el juicio que se realizó en julio de 2022, y hasta el fiscal Julio Rivero lo consideró "inocente", por lo que decidió no mantener la acusación.

Una de las claves del caso estaba en los rastros genéticos hallados en el cinto de la bata. Uno de ellos pertenecía a Macarrón, que estaba jugando al golf en Uruguay cuando ocurrió el asesinato, y el otro durante mucho tiempo no había podido ser identificado. A fines de 2024, una pericia determinó que ese ADN era de Roberto Bárzola, parquetista que estaba trabajando en la casa y que había discutido con Nora.

La familia ya había pedido anteriormente que se lo incluyera en la lista de personas para tomar muestras genéticas -es decir, todos aquellos que habían estado en la vivienda en los días previos- pero los fiscales se negaron. En su momento, se cotejaron alrededor de 30 perfiles y no hubo coincidencia con ninguno.

Luego de 2022, cuando Macarrón fue absuelto, el fiscal Pablo Jávega abrió una investigación "por la verdad" e incorporó otras muestras muestras de personas que habían pasado por la vivienda y allí se confirmó la coincidencia con Bárzola. Además, se encontró un vello púbico del acusado en la zona inguinal de la víctima.

Caso Dalmasso: apelación y juicios políticos

El expediente está prescripto porque el plazo para la realización de la pesquisa se extinguió cuando pasaron los 15 años del crimen, por lo que el parquetista y lustrador de pisos no podrá ser condenado y cumplir una pena en caso de ser hallado culpable. En ese contexto, la Cámara Criminal Correccional y de Acusación de 2° Nominación dictó su sobreseimiento del caso.

Sin embargo, la abogada de Facundo Macarrón, María Ángeles Mussolini, apeló esa resolución frente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) al considerar que supuestamente la cámara no tuvo en cuenta que el caso reviste “alto caudal probatorio”. Más allá del recurso, adelantó que acudirá a instancias internacionales en caso de que sea necesario.

"La familia aspira a una condena penal, no solo a un juicio por la verdad”, había manifestado la letrada durante una entrevista en junio de este año.

En relación a los juicios políticos que podrían enfrentar Di Santo, Pizarro y Miralles, la abogada expresó que este martes habrá novedades acerca del futuro de los fiscales, que aún continúan en funciones en Río Cuarto y Río Tercero. "Veremos qué resolución le van a dar a este tema”, añadió en diálogo con la agencia Noticias Argentinas.

Por otro lado, señaló que el tribunal de enjuiciamiento les dio un plazo de seis días para que realicen sus descargos: “Cada uno se presentó sin abogado, por derecho propio”. El jurado del jury está conformado por los legisladores Julieta Rinaldi (presidenta), Facundo Torres Lima, Miguel Nicolás, Walter Gispert y la vocal del Tribunal Superior de Justicia, Aída Tarditti.

Los integrantes ya analizaron previamente los 64 cuerpos de prueba y tomarán la decisión final, acerca de si los funcionarios judiciales involucrados en el Caso Dalmasso son absueltos o se procede la destitución de uno, dos o de los tres.

