Caso Elvis Benítez: Acuña negó vínculos de César Sena con el joven desaparecido en 2017 en Resistencia

En medio de la reactivación de la causa por la desaparición de Elvis Martín Benítez, ocurrida en diciembre de 2017, Marcela Acuña, recientemente declarada culpable como partícipe primaria del femicidio de Cecilia Strzyzowski, rechazó de plano cualquier relación entre su familia y el joven. En una entrevista dede la carcel, calificó de “barbaridad” las versiones que la involucran y aseguró que su hijo, César Sena, era “un chico de 12 o 13 años” cuando Elvis desapareció.

Acuña fue consultada por las declaraciones de Erica Romero, madre de Elvis, quien aportó nuevos datos a la Fiscalía Nº 3, entre ellos una marcha realizada el 16 de diciembre de 2022 en la que una mujer vestida de rojo y que, según su testimonio, se presentó como Acuña. le expresó apoyo y aseguró que estaban allí porque “Emerenciano los mandó a acompañar”.

Frente a esa versión, Acuña respondió durante una entrevista con Radio Libertad: “Es una barbaridad. César era re chiquitito, habrá tenido 12, 13 años. Yo al chico nunca lo conocí. Y sí creo que fui a una marcha, no sé si fui yo o las compañeras, pero no, por favor, eso no”.

La dirigente remarcó que no conoció a Elvis ni a su entorno, y que cualquier gesto suyo hacia la familia fue únicamente de solidaridad: “A la mamá no la conozco. Creo que me comuniqué por redes para solidarizarme, como Mujeres al Frente siempre se solidarizó con todas y con todos los compañeros que tuvieron algún problema”.

“Ahora cualquier cosa ya nos meten a nosotros”

Acuña vinculó estas nuevas menciones con el impacto mediático del femicidio de Cecilia Strzyzowski y su condena junto a su pareja, Emerenciano Sena, y su hijo, César: “Ahora cualquier cosa ya nos meten a nosotros porque saben que somos como el árbol caído. Hacen leña”.

Pidió que sea la Justicia la que determine si los testimonios tienen sustento: “Ojalá que investiguen y que vean bien de qué se trata, porque es fácil hablar y decir las cosas”.

Una línea de investigación que cobra relevancia

La fiscal Rosana Soto, con el acompañamiento de Noelia Encinas como parte de un equipo especial, trabaja sobre los elementos aportados por la madre de Elvis. Entre los puntos analizados se encuentran: el episodio de la marcha de diciembre de 2022, la presencia de personas identificadas con la estética del movimiento liderado por los Sena y la afirmación de que “Emerenciano los mandó a acompañar”.

El abogado de la familia Benítez, Pablo Vianello, confirmó que la hipótesis que hoy se evalúa es que Elvis pudo haber sido desaparecido por un tercero, en un contexto en el que no se sostiene la teoría del suicidio ni existen pruebas claras de conflictos familiares que apunten hacia otro escenario.