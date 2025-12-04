Por qué robaron sin necesidad los cinco argentinos en Miami

Para Sergio Zabalza, el comportamiento de los cinco argentinos que robaron en Miami no es un caso aislado, sino “representativo de los rasgos principales de la actual subjetividad, donde se puede hacer cualquier cosa”. El psicólogo señaló que en estos episodios opera “la impunidad”, mezclada con un “hastío, un aburrimiento donde da todo lo mismo” y donde lo único que parece importar son “las satisfacciones inmediatas”. Incluso compara estas conductas grupales con “juegos disparatados, desquiciados”, como la ruleta rusa, que buscan adrenalina y vacían de sentido cualquier valor ético. "Estamos enfermos por el todo que venden las redes sociales", señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Sergio Zabalza es doctor en Psicología, graduado de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Clínica Psicoanalítica de la Universidad Nacional de San Martín y licenciado en Psicología de la UBA. También es profesor adjunto de la cátedra Clínica Psicológica Adolescencia en la UCES. Ha publicado varios libros, principalmente sobre temas de psicología y psicoanálisis: sus obras, la relación entre el cuerpo, lenguaje, la sociedad y la clínica psicoanalítica. Su última obra se titula "A mí me cubrieron en el Garrahan. Palabras hospitalarias para un país desfenestrado".

¿Por qué considera tan grave que se habilite a los de 13 años, por ejemplo, a invertir en el mercado financiero? ¿Y cómo afecta a la psíquis, las apuestas online, para un chico tan jovencito?

Es un horror porque a esa edad lo que puede orientar la irrupción de la sexualidad es el trabajo, es el esfuerzo, es brindarle un horizonte al deseo. La pulsión, el impulso sexual nunca pierde. A lo sumo empata. Si no se le otorga un trabajo por hacer, entonces ese impulso se vuelve contrario al sujeto. Luego la violencia, luego la inhibición, luego los síntomas que hoy los adolescentes están mostrando en los púberes y adolescentes, están mostrando en los consultorios. Lo dicen claramente: “Yo, a los 25 años, quiero tener mi problema económico resuelto”. ¿Y de qué manera? Y con las criptomonedas. Luego viene la desilusión. Y vos sabés, Jorge, que hoy los suicidios son la principal causa de muerte entre los púberes y adolescentes.

Empujar, entusiasmar a un púber para que invierta en el mercado financiero, es decir, para que gane dinero sin estudiar, sin trabajar, sin el esfuerzo que supone eso, vacía de contenido simbólico al dinero. Que lo importante no es la magnitud: lo importante es qué significado le otorga uno a su propio esfuerzo. Luego, ganar plata fácil hace que toda una ecuación de valores se vacíen. Ya no importa entonces lo que pongo, ya no importa mi dedicación. Simplemente la suerte fuerte de que las cosas me salgan como alguien me dijo y llenarme de plata. Y entonces ya está. Esto es básicamente el horror que está aconteciendo en estos momentos.

Usted habrá visto el caso de cinco argentinos que estuvieron en Miami, que todo pareciera indicar que robaron casi como por un juego, por una transgresión. Personas que eran comerciantes, o sea, claramente no había ninguna necesidad detrás del robo. Al mismo tiempo parecía que lo hicieran en conjunto, con una especie de manada, con una especie de juego. No sé si se lo podría plantear como una forma degradada o irregular de satisfacción pulsional, algo relacionado con lo que usted decía: cuando no se canaliza bien esa pulsión, vuelve en contra de la propia persona. Pero no sé si le llamó la atención ver estos cinco argentinos de clase media alta, que podían pagar su pasaje a Miami, que tenían varios comercio aquí en el lugar donde vivían y robando cosas menores, en total 2.000 dólares, como si fuera un juego.

No me sorprendió. Esto es representativo de los rasgos principales de la actual subjetividad, donde se puede hacer cualquier cosa. Si tuviese que calificar de alguna manera, con una palabra, este tipo de hechos, la palabra es impunidad. Es decir, se puede hacer cualquier cosa. Este episodio no terminó impune porque fueron detenidos, pero me refiero a qué es lo que actúa en la psique de un sujeto que comete semejante disparate: es la impunidad. Vale cualquier cosa. La palabra “juego” que utilizaste me parece adecuada.

Hay juegos que son disparatados, desquiciados. Está la ruleta rusa, que también es un juego donde uno se juega la vida, y esto produce adrenalina. Y esta adrenalina es un veneno cuando se consigue de esta manera, y me hace sentir vivo porque lo que está sucediendo en esta actual subjetividad es una suerte de hastío, de aburrimiento, donde da todo lo mismo, donde pareciera que lo único que vale son las satisfacciones inmediatas. Y aquí sí se articula este salto generacional en cuanto a este juego que vacía todo valor ético, y por lo cual las ecuaciones que organizan valor a las cosas, que dan lugar al deseo, al trabajo, al esfuerzo y demás, pierden sentido.

Me contaba un amigo, revisando estadísticamente los casos de trastornos psiquiátricos o psicológicos, que cuando uno analiza a través de los años, por ejemplo aquellas que son mayormente genéticos, por ejemplo, esquizofrenia, se mantiene más o menos en la misma proporción sobre el total de la población. Pero que hay un salto enorme en los últimos años en los trastornos relacionados con la ansiedad. Distintas formas de trastornos relacionados con la ansiedad. El aumento de suicidios en los púberes es una de sus demostraciones, pero es en los adultos otras formas de trastornos de ansiedad. ¿Podríamos decir que hay una subjetividad de época donde lo que prima es la urgencia, la inmediatez, la incapacidad de espera en la satisfacción pulsional? Que el horizonte del deseo es a 5 minutos.

Sí, de acuerdo. Mi impresión, que suelo emplear, es que estamos enfermos del todo. Es decir, la ansiedad es hija de la ilusión de poder tener todo. Lo cual es imposible, porque el ser hablante tiene que elegir. Tiene que elegir: ya sea una pareja, ya sea un trabajo, ya sea una manera de ganarse la vida. Y cuando uno elige, hay que perder algo. Bueno, lo que vende el actual neoliberalismo o anarcocapitalismo y demás es que se puede conseguir todo.

Y puede ser que, finalmente, el auge de la extrema derecha, con planteos extremos, no es resultante de una respuesta a esa velocidad que reclama esa ansiedad. Todo rápido. Mi pregunta es si el tema es que el factor que tiene la extrema derecha para ser como remedio a esa ansiedad, además de la totalidad, es la velocidad. Y que lo que le responde a la demanda es: “yo te lo voy a dar rápido”.

Sí, de acuerdo. Ese vértigo y esta palabra convoca al tema de la inteligencia artificial y a las redes sociales. Estamos enfermos por el todo que venden las redes sociales. Entonces es la satisfacción inmediata de apelar a un celular y, con eso, obtener una supuesta satisfacción. Por supuesto que es pasajera, que va desde la pornografía hasta mandar un mensaje de odio. El odio es mucho más operativo que el amor. Por eso es mucho más fácil destruir que construir.

Es decir, el odio me brinda satisfacción inmediata. Voy, pongo una mentira, desnudo a alguien en una pantalla y demás, obtengo una satisfacción inmediata, que luego puede ser mi propia perdición, pero eso es otra cuestión. Si se trata de satisfacción inmediata, el odio es eminentemente operativo. Por eso es tan difícil hoy trabajar para contrarrestar este empuje que la ultraderecha utiliza, empleando lo más primario, lo más primario de las personas, el odio es la respuesta inmediata del sujeto.

