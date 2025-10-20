Jóvenes al límite: la salud mental redefine el futuro del trabajo

La salud mental no debería ser solo un hashtag para el 10 de octubre: es un recordatorio de todo el año para una crisis que ya condiciona el futuro laboral. En Argentina, un 87% de los jóvenes entre 18 y 25 años, según Bumeran, sufre burnout. No hablamos de profesionales quemados tras décadas de trabajo, sino de quienes recién comienzan su carrera, con la energía agotada. Y no es un fenómeno local: América Latina enfrenta la misma tendencia.

No sorprende que muchos busquen apoyo en algoritmos. La Inteligencia Artificial está disponible 24/7, no juzga y no exige emociones que los jefes muchas veces ignoran. Que una generación confíe más en una máquina que en su líder no es un triunfo tecnológico, sino la evidencia de una necesidad urgente de escucha que las organizaciones todavía no satisfacen. Harvard Business Review indica que, para 2025, el acompañamiento psicoemocional mediante IA seguirá en aumento.

Jóvenes al límite

No se trata de “falta de resiliencia”. Esto es un fallo sistémico: un modelo laboral que idealiza la pasión y normaliza la precariedad, la hiperconexión y la presión por el éxito. Se le transfiere la culpa a quienes padecen un problema que no crearon. Durante años, muchas empresas maquillaron este “elefante en la oficina” con beneficios superficiales: fruta gratis, talleres de yoga o felicitaciones a quienes contestaban correos a medianoche. Hoy, esos analgésicos no funcionan.

La salida requiere un cambio de paradigma: la inclusión psicoemocional laboral. Junto al Lic. Herno Gómez, propusimos este concepto en Cuando el trabajo duele. Su objetivo: integrar la vulnerabilidad, la salud y el cuidado como pilares de la gestión humana, generando talentos sostenibles y productividad saludable.

¿Qué implica esta inclusión? Declarar obsoleto el tabú sobre la salud mental, reconocer que la ansiedad y el agotamiento no son fallas personales sino indicadores críticos para el negocio, y establecer protocolos claros para actuar ante el “dolor laboral”. Crear espacios seguros donde se pueda hablar, contener y derivar antes de que los equipos renuncien. Y exigir un liderazgo que comience por el cuidado psicoemocional del propio líder, porque nadie puede guiar desde sus sombras.

Ignorar esta realidad tiene un precio altísimo. La OIT calcula que la depresión y la ansiedad cuestan a la economía global cerca de un billón de dólares en productividad. La OMS recuerda que cada dólar invertido en salud mental laboral rinde cuatro de vuelta. Lo costoso no es invertir en bienestar, sino pagar la factura de no hacerlo.

Líderes que solo buscan resultados fracasan. Los líderes del futuro gestionan emociones, se autoobservan y desarrollan un liderazgo crossover que conecta con sus equipos y otras áreas, generando innovación y relaciones genuinas. Un líder agotado o desmotivado no puede construir futuro.

El futuro del trabajo depende de poner la salud psicoemocional en el corazón de las organizaciones. De lo contrario, los robots sabrán qué hacer con la información que nosotros no sepamos manejar.



*Psicóloga del trabajo. Autora de “Cuando el trabajo duele”