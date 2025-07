Jóvenes, empleabilidad y futuro: por qué la formación es clave

Según un estudio de ManpowerGroup, en Argentina, 9 de cada 10 jóvenes tienen dificultades para acceder al mercado laboral. Uno de los obstáculos más comunes que mencionan las empresas para encontrar talento joven es el déficit en habilidades blandas. Esto nos invita a repensar cómo estamos acompañando a las nuevas generaciones en su transición hacia el mundo del trabajo.

Entonces, ¿qué podemos hacer desde las empresas para cerrar esa brecha?

La respuesta no es mágica, pero sí bastante clara: formación, capacitación, acompañamiento. Y, sobre todo, generar oportunidades reales de aprender, crecer y estar mejor preparados para lo que el mundo del trabajo nos exige.

En nuestro caso lo vemos de cerca. Muchísimos jóvenes tienen su primer empleo en nuestros restaurantes y para muchos, es también su primera experiencia como parte de un equipo, su primer sueldo, su primer paso hacia la independencia. Pero sabemos que con eso no alcanza. No se trata solo de dar empleo, sino de dar herramientas para que ese primer trabajo sea una puerta de entrada, y no un lugar de estancamiento.

Un mundo laboral en constante cambio

Por otro lado, el mundo del trabajo está en constante evolución. Los roles, los formatos, las herramientas se van redefiniendo. Teniendo ello en cuenta, formarse de manera continua ya no es un diferencial: es una necesidad. Y cuanto más accesible, flexible y abierto sea ese proceso, mejor preparados estarán los jóvenes para no quedarse atrás.

Por eso creemos en espacios como MCampus, nuestra plataforma de cursos abierta y gratuita, con contenidos que ayudan a mejorar tanto las habilidades técnicas, como blandas y, en consecuencia, la empleabilidad.

En definitiva, apostar por la formación es apostar por el futuro. Por jóvenes más confiados, más capacitados y listos para crecer. Que esta fecha no sea solo una efeméride, que sea una oportunidad para mirar en serio lo que necesitan los jóvenes, y para comprometernos con las herramientas que sí marcan la diferencia.

* Gerente de People & Culture de Arcos Dorados.