Niegan que el ahorro fiscal haya permitido la generación de empleo privado

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aseguró que el despido de 50 mil empleados públicos —ñoquis, en su visión— durante su gestión generó miles de nuevos puestos de trabajo. La afirmación, hecha en una entrevista televisiva concedida al periodista Luis Majul, fue eje de críticas en el programa "QR", por Bravo TV.

Sturzenegger justificó el ajuste estatal argumentando un ahorro de dos mil millones de dólares. Sostuvo que esa cifra, al no cobrarse como impuestos, permitió al sector privado contratar más trabajadores.

El periodista Hernán Letcher desarmó el razonamiento punto por punto. “En el sector privado hay 130 mil puestos menos. No existe uno solo que hayan generado”, afirmó, dejando en evidencia la inconsistencia entre el relato del funcionario y los datos oficiales. Además contrastó esa lógica con estadísticas de la secretaría de Trabajo: “La presión impositiva no bajó y el empleo privado registrado cayó. Es una falacia. El empleo no aparece por ningún lado”, argumentó.

El conductor Pablo Caruso reforzó el planteo con ironía: “¿Se están malacostumbrando a lo que es una entrevista real?”, preguntó. Se refirió así a la inversión de roles que el ministro asumió con su entrevistador al momento de analizar la creación de los puestos de trabajo en cuestión. Para el panel de "QR", el episodio reveló no sólo una falla en los argumentos del Gobierno, sino una distancia con la realidad. “Si ahorraron dos mil millones, sería bueno saber dónde están, porque a los jubilados tampoco les llegó”, lanzó el periodista.

El discurso de Sturzenegger se apoyó en una lógica que no resiste el archivo, según se analizó en la mesa. Los números mostraron otra historia: caída del empleo privado, presión fiscal estable y ningún destino claro para los ahorros del Estado.

LB / FPT