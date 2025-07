El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aseguró que “hoy Argentina tiene más empleados que hace un año”, en respuesta al cuestionamiento por el aumento de la desocupación y la reducción del sector público en una entrevista televisiva. Pero, los datos que celebró el funcionario se refieren a los trabajadores informales, mientras que las cifras de empleo registrado están en caída.

El extitular del Banco Central habló de la creación de puestos laborales cuando el periodista Luis Majul lo cruzó por considerar “cruel” la desvinculación de una ola de trabajadores estatales. “No me tienen que preguntar por los 50.000 ñoquis que se quedaron sin trabajo. Me tienen que preguntar por los miles de puestos que se crearon cuando le devolvimos 2.000 millones de dólares a los argentinos porque no tenemos que pagar esos 50.000 puestos de trabajo”, retrucó.

Y agregó que hubo un aumento de la cantidad de personas ocupadas en el transcurso del último año. “Son 13,3 millones en el primer trimestre, había 13,1 millones hace un año”, especificó. Según confirmó PERFIL con fuentes oficiales, se trata de las cifras del informe del Mercado de Trabajo del INDEC del primer trimestre de 2025 que muestran que la población ocupada creció de manera interanual.

Más empleo informal, menos trabajo registrado

Pero, el empleo creado fue informal: entre enero y marzo del 2024 había 5.351.000 personas en esta condición, y en el mismo período de este año, la población con trabajo no registrado aumentó a 5.575.000. Unas 224.000 personas, coincidente con el análisis del ministro. En cambio, la cantidad de empleados formales se redujo de 7.763.000 a 7.684.000, es decir, unas 79.000 personas menos.

Según argumentó Sturzenegger durante el reportaje, la lógica con la que tomó la decisión el Gobierno de desvincular empleados públicos es la de bajar el gasto para crear “empleo más productivo” porque “no es la gente dándole la plata al político sino que se la devolvemos para que lo gaste en lo que quiera”.

La película del empleo formal

Un documento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) amplió la foto del trabajo formal. Desde la asunción de la actual gestión, la pérdida total de puestos de trabajo registrados asciende a 115,353. Siete de los catorce sectores económicos registraron caídas en el número de trabajadores en marzo de 2025, siendo los más afectados la Industria Manufacturera (-4,162 puestos), la Construcción (-3,235 puestos), y la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (-2,088 puestos).

La construcción es el sector con mayores mermas desde el inicio del gobierno, con una pérdida de 61,956 puestos de trabajo, lo que representa el 53.7% del total de empleos perdidos. Aunque la actividad económica y el empleo generalmente se mueven en la misma dirección, hubo excepciones, como en noviembre de 2024 y enero de 2025, cuando la economía creció pero el empleo disminuyó. Los salarios reales del empleo privado registrado en marzo de 2025 disminuyeron su poder adquisitivo en un 2.6% para el promedio salarial y un 2.7% para la mediana, en comparación con la inflación del 3.7% para el mismo mes.

