Sturzenegger dice que el Congreso crearía “cinco millones de niños pobres”, pero está a favor de una ley

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, afirmó que el paquete de leyes que aprobó el Senado la semana pasada “es una irresponsabilidad absoluta”, “infantil”, que “crearía cinco millones de niños pobres en Argentina”. Sin embargo, reconoció estar a favor de la ley de distribuciones de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias y del impuesto a los combustibles. “Sería el error político más grande de la carrera de Mayans”, lanzó.

"Argentina parte de una situación de superávit fiscal que viene sosteniendo hace más de un año y medio. La economía está creciendo a un 8% interanual y el superávit fiscal es la piedra angular. Por eso lo que pasó esta semana en el Senado es tan relevante. No ridiculiza a la vicepresidenta (Victoria Villarruel) por sus comentarios, sino al Senado. El año pasado, cuando hubo un intento similar con el tema jubilaciones, yo decía que el Congreso había sido infantil. Ahora sigue siendo infantil”, apuntó Sturzenegger en entrevista con La Cornisa, por LN+.

“Es como cuando un niño pide que le compren un juguete: no repara en el costo, el adulto es el que repara en el costo", comparó. Entonces se refirió al aumento de jubilaciones, moratoria previsional, emergencia en discapacidad y fondos a provincias como “un paquete repartido en cinco iniciativas de 2,7 puntos de gasto del PBI; esta vez el Congreso intentó un atisbo de decir ‘voy a juntar cierta guita para hacer esto’, pero ¿sabés cuánto es la recaudación que proponen? El 0,01%. Tendría que hacer 260 veces más de esfuerzo fiscal para cumplir el gasto que proponen. Es una irresponsabilidad absoluta", lanzó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El plan del Gobierno para judicializar al Senado ya está en marcha y tiene debilidades

"No es que quieren destruir al Gobierno, le quieren pegar a todos los argentinos. Esta ley es volver a la economía del último año de (Sergio) Massa, que nos dejó con 70% de niños pobres, 11 millones de pobres más. Este paquete revertiría la baja en la pobreza que logró Javier Milei y crearía cuatro o cinco millones de niños pobres en Argentina”, afirmó el funcionario y agregó: "Se entiende por qué el peronismo lo hace: porque quiere crear problemas, porque piensan que si a Argentina le va mal ellos vuelven”.

Sturzenegger no apoya el veto a la ley de coparticipación

Tal y como adelantaron Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, Sturzenegger también se mostró de acuerdo con los vetos que impulsa el oficialismo contra las medidas legislativas. Sin embargo, hizo una excepción y mencionó el proyecto de redistribución automática de ATN, ya que su promulgación “cambiaría todo” y hasta podría significar el “error político más grande” de José Mayans.

“Uno de los proyectos que aprobó el Senado fue repartir los Aportes del Tesoro Nacional de manera diferente, algo que pidieron los mismos gobernadores. A la ley de coparticipación la hicieron Alfonsín y Cafiero. Alfonsín tenía la visión de que las provincias centrales tenían que transferir recursos a las periféricas, que debían recibir más. La más perjudicada en eso era Buenos Aires, y Cafiero aceptó”, comentó el ministro.

“En esa ley se puso un artículo que dice que un porcentaje de recursos los iba a tener el Gobierno para distribuirlo en función a las emergencias, como Bahía Blanca. Ahora quieren distribuirlo también. Entonces, ¿por qué digo que si me lo consultara el presidente no la vetaría? Porque esto resolvería la discusión si a la ley de coparticipación la puede cambiar el Congreso o no”, detalló. “Esto cambia todo. De hecho, si el presidente me consultara, yo le diría ‘a esta no la vete’”, opinó.

El oficialismo se muestra confiado y Milei vaticina: “En octubre las urnas hablarán”

“Desde la Constitución del 94 hay mucha discusión sobre si a la ley de coparticipación la puede cambiar el Congreso o no. En general, se dice que si se cambia la ley de coparticipación se necesitaría que cada una de las provincias lo ratifique. Entonces, esos porcentajes que estaban blindados y, por ejemplo, que tiene Formosa, de Mayans, van a ser discutidos.

Si se aprueba esto, el Senado validaría que la ley de coparticipación se pueda cambiar con una ley simple del Congreso. Vendría entonces el debate por el federalismo. Esto cambia todo. Yo creo que para (José) Mayans es el error político más grande de su carrera, ya que no dependeríamos de la Legislatura de Formosa”, ejemplificó Sturzenegger, con el caso del senador peronista.

La pregunta sobre el desempleo que descolocó a Sturzenegger y lo dejó sin respuesta

En la misma entrevista, Federico Sturzenegger quedó por momentos sin respuesta al ser interrogado por la reducción de 50.000 empleados públicos y la situación del empleo en general. Fue cuando defendió la decisión del Gobierno de Javier Milei de desvincular a decenas de miles de trabajadores estatales, asegurando que la pregunta por la “crueldad” de esas medidas estaba “re mal planteada”.

El ministro sostuvo que la verdadera pregunta debía ser “qué pasó con los puestos de los 50.000 ñoquis que se fueron del Estado” y también “los miles de puestos de trabajo que se crearon” gracias al ahorro fiscal supuestamente generado por esas desvinculaciones. “Le devolvimos millones de dólares a los argentinos, que hoy no tenemos que cobrarles para pagar esos 50.000 empleados”, explicó.

Sin embargo, Luis Majul lo interrumpió y cuestionó: “¿Y dónde están? Si hay más desocupación hoy…¿se crearon esos puestos?”, lo que obligó a Sturzenegger a reafirmar su argumento: “Por supuesto que sí”, aunque sin precisar dónde estarían esos nuevos puestos de trabajo. “Hoy Argentina tiene más empleados que hace un año”, insistió Sturzenegger y precisó que “son 13,3 millones en el primer trimestre, había 13,1 millones hace un año”. Sus dichos no se sostienen con los datos oficiales, que rondan en los 12,8 millones.

ML