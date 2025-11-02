Horror en Monte Castro: encontraron asesinada a puñaladas en su casa a una mujer de 51 años

La tarde del sábado 1 de noviembre fue hallada sin vida una mujer de 51 años en su vivienda de Monte Castro, ubicada en la calle Desaguadero al 2600. Su marido fue quien encontró el cuerpo con múltiples heridas de arma blanca y afirmó que todo estaba revuelto en la casa.

Según la información dada por TN, el hombre fue demorado por la policía y en el lugar del crimen el departamento científico realizó las pericias correspondientes.

Matan a una jubilada y sospechan que los autores filmaron el ataque

La situación arrancó a las 17:00 horas, cuando el esposo de la mujer de 51 años se comunicó con el 911 para decir que la había hallado con lesiones punzocortantes y bajos signos vitales. Pocos minutos después, personal del SAME llegó a la casa y comprobó que la víctima ya había fallecido.

El caso quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°3, que encabeza el fiscal Daniel Roma, quien ordenó la intervención de la División Homicidios y un relevamiento de la escena del crimen.

Avances la investigación sobre el asesinato de la jubilada de San Isidro

El otro caso que generó una gran atención mediática fue el de María Susana Rodríguez Iturriaga, la mujer de 81 años asesinada a golpes en su vivienda del partido bonaerense de San Isidro el pasado sábado 25 de octubre. 5 personas fueron arrestadas y se dictaron órdenes de detención para tres prófugos.

La investigación tuvo un giro inesperado cuando se abrieron los teléfonos celulares de los detenidos: Miguel Ángel Viera (47 años), Matías Tamurro (26), Ramiro Emiliano Julio (20), Agustín Gómez (20) y Thiago Ponzo (19). El informe policial al que tuvo acceso Noticias Argentinas indica que “se puede certificar la existencia de comunicación entre estos (ya sea por mensajería, videos y fotos) y que los mencionados tienen relación directa con el hecho del que resulta víctima Rodríguez I, pudiendo observar charlas donde los mismos confiesan la perpetración del hecho como así también el asesinato de la víctima”.

Mataron a golpes a una jubilada en San Isidro para robarle: hay 5 detenidos de "La Banda del Millón"

La investigación también estableció que los detenidos hablaban con dos presos: Thiago Sandoval (18 años), que se encuentra en el Centro de Contención de Menores adultos de Virrey del Pino; y Hugo Isaías Castillo San Martín (18), encerrado en la Unidad Carcelaria Nro. 9 de La Plata.

La anciana asesinada y la casa donde vivía

Los investigadores determinaron que Sandoval y Castillo San Martín “organizan los hechos delictivos desde la cárcel ocupando un rol importante”, organizando las bandas criminales a través de un grupo de WhatsApp denominado “La Banda del Millón” para realizar robos bajo la modalidad “escraches/entraderas”.

Gracias al análisis telefónico, el fiscal Patricio Ferrari, a cargo de la UFI Martínez, encontró a tres nuevos partícipes del hecho: Santiago Nahuel Paz (20 años), Elián Villalba (18), y Valentín Benítez (16).

