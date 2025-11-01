Declararon la abuela y madre de Cecilia Strzyzowski en el juicio por su conmocionante asesinato

Este viernes por la mañana comenzó el juicio por el espeluznante asesinato de Cecilia Strzyzowski, ocurrida en 2023 en el Chaco, de quien no se pudo recuperar el cuerpo luego de haber sido calcinado. A través de un jurado popular se juzga laa responsabilidad de César Sena, ex pareja de la joven, y de sus padres, los ex dirigentes piqueteros Emerenciano Sena y Marcela Acuña.

Luego de tres días, en el que se evaluaron a 300 ciudadanos chaqueños para integrar el jurado de 12 personas que definirán el fallo, se iniciaron las audiencias en las que las primeras en declarar fueron la abuela y la madre de la víctima, Mercedes Valois Flores y Gloria Romero, respectivamente.

Durante su testimonio, la abuela de Strzyzowski dio detalles sobre la relación de su nieta con Sena y del casamiento entre ambos que sólo duró cuatro días. “Vivían conmigo. Él se casó confiado de que iba a ocupar un departamento con ella, pero la madre (Acuña) le dijo que no. Así que yo les ofrecí mi casa: ‘Techo y comida no les va a faltar’, le dije”, declaró Valois Flores, informó Infobae. La mujer también señaló que en la noche de bodas, Acuña le mandó un chofer a su hijo para que regresara a dormir a la casa de Santa María al 1400.

César Sena y Cecilia Strzyzowski.

En tanto, la madre de la joven sostuvo: “Sabía que mi hija la odiaba a la suegra (Acuña) porque le decía ‘vieja chota’”. Además, señaló que a ella no le gustó nunca la relación de Cecilia con César, al igual que a su consuegra. “Marcela Acuña les pidió que se divorciaran y hasta le ofreció plata que Cecilia no aceptó. Ella estaba triste, pero pasaron dos días y llegó con un ramo de flores de César”, aseguró Romero en su declaración, informó Infobae. El testimonio de la madre de la víctima continuará el lunes próximo.

Ante estas primeras declaraciones, el abogado defensor de Emerenciano Sena, Ricardo Osuna los relativizó. De acuerdo al letrado, la abuela de la víctima “no aportó nada”, “se refirió a un viaje que hizo Cecilia”. La mujer en su testimonio se refirió a que la joven le había comentado que tenía miedo sobre el viaje que preparaba para ir a Usuahia.

Marcela Acuña en el juicio por jurados.

En cuanto a las afirmaciones de la madre, el abogado consideró que Romero “comenzó a delirar y a hablar de otras cosas”, motivo por el que “se objetó esa cuestión”. “Eso no estaba en la franja de información, quisieron incorporar pruebas nuevas”, indicó.

“El fiscal (Martín Bogado) estaba como loco y re sacado porque sabe que se está quedando sin nada y el juicio ni siquiera empezó todavía”, consignó Osuna, quien agregó: “Estamos bien, pero Emerenciano llegó y se puso a llorar”.

César Sena llega al debate acusado del delito de homicidio doblemente agravado en carácter de autor, mientras que sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña por ser presuntos partícipes necesarios del femicidio. A ellos se suman, Gustavo Melgarejo, Gustavo Obregón, Griselda Reinoso y Fabiana González que se encuentran imputados por encubrimiento agravado.

Las audiencias serán hasta el 20 de noviembre, de 8:00 a 17:00, en los tribunales de la calle Juan B. Justo al 42. Durante el proceso se escucharán los alegatos de apertura, la presentación de pruebas y testimonios, y finalmente los alegatos de clausura, antes del veredicto que determinará la responsabilidad penal de los acusados.

El crimen de Cecilia Strzyzowski

El crimen ocurrió en junio de 2023 cuando Cecilia fue hasta la casa de sus suegros, donde se iba a encontrar con su esposo. Una cámara registró su ingreso, pero nunca su salida y esa fue la última vez que se la vio con vida. Antes de eso, la joven le había manifestado a sus allegados que se iría de viaje a Ushuaia pero después de esa filmación nunca se supo más de ella.

Aunque el cuerpo de la joven todavía no fue hallado, la Fiscalía sostiene que aquella tarde fue asesinada dentro de la vivienda y trasladaron sus restos hasta la chanchería familiar, la quemaron.

El caso que conmocionó al Chaco tuvo un impacto social y político importante en la provincia. Los Sena lideraban una organización social aliada a Jorge Capitanich. Tras el crimen, el ex gobernador perdió las elecciones frente al actual mandatario, Leandro Zdero.

