Quedó conformado el jurado popular para el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: inicia una etapa clave

Después de tres días de extensas audiencias y debates, pasadas las 18.30 de este jueves finalmente quedó conformado el jurado popular que juzgará a Emerenciano Sena, Marcela Acuña, César Sena y otros cuatro imputados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido en junio de 2023.

El proceso se desarrolló en el Centro de Convenciones Gala bajo la dirección de la jueza técnica Dolly Fernández, quien supervisó la etapa de selección —conocida como voir dire— en la que fueron evaluados más de 300 ciudadanos chaqueños. De ellos, fueron elegidos 12 titulares y 8 suplentes, respetando la paridad de género que establece la Ley de Juicio por Jurados.

Tres días de agotamiento y tensión

Las jornadas fueron intensas y extenuantes. Cada día comenzaba alrededor de las 8 de la mañana y se extendía hasta bien entrada la tarde, con las partes —Fiscalía, Querella y Defensas— ejerciendo su derecho a recusaciones con y sin causa. El clima se tornó cada vez más tenso, y el cansancio era evidente tanto en los abogados como en los ciudadanos convocados.

En medio del proceso, el abogado defensor Ricardo Osuna, representante de Emerenciano Sena, sembró dudas sobre la posibilidad de concretar la elección del jurado. A su criterio, “los potenciales integrantes que asistieron durante las tres extensas jornadas estaban contaminados”, por lo que consideraba improbable llegar a un panel definitivo.

Sin embargo, tras horas de deliberaciones, el procedimiento culminó con éxito y el jurado quedó oficialmente constituido.

“Esperemos que se pueda elegir hoy, porque no solo nosotros sino los propios ciudadanos estaban ya ofuscados”, había expresado horas antes el abogado querellante Gustavo Briend, representante de Gloria Romero, madre de la víctima.

Comienza el juicio más importante de la historia judicial chaqueña

Con el jurado ya conformado, este viernes dará inicio el juicio por jurados más relevante de la historia judicial del Chaco, donde por primera vez un crimen de esta magnitud será decidido por ciudadanos comunes.

Las audiencias se desarrollarán en el Centro de Estudios Judiciales de Resistencia, con jornadas programadas para los días 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 y 20 de noviembre, en horario de 8 a 17.

Durante el proceso se escucharán los alegatos de apertura, la presentación de pruebas y testimonios, y finalmente los alegatos de clausura, antes del veredicto que determinará la responsabilidad penal de los acusados.

El caso que conmovió al país entra así en su etapa más decisiva, con doce chaqueños y chaqueñas que tendrán en sus manos la palabra final.