La provincia de Santa Fe continúa conmocionada por el crimen de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años que fue asesinado con más de 20 puñaladas y su cuerpo fue encontrado en un predio abandonado frente a una cancha del club Colón. La primera teoría apuntó a una relación conflictiva con su exnovia, pero el caso dio un giro y además de la joven hay otros dos menores involucrados, quienes habrían filmado el asesinato.

Jeremías había desaparecido el pasado 18 de diciembre tras salir de su casa de la localidad de Santo Tomé al encuentro de quien sería su expareja, una chica de 16 años que conoció a través de las redes sociales, y no se supo más nada de él. Días después, su cuerpo fue hallado tapado con cartones entre los pastizales de una fábrica abandonada, en el barrio Chalet, frente a una cancha auxiliar del Sabalero.

Según reveló la autopsia, el asesinato ocurrió el día de su desaparición y la víctima presentaba entre 20 y 23 puñaladas. Desde el inicio, la investigación apuntó contra la adolescente de 16 años, residente del barrio Centenario, pero la causa a cargo de los fiscales Francisco Cechini y Ana Laura Gioia tomó un rumbo más complejo debido a los indicios recolectados en los días posteriores.

Una cámara de seguridad registró a Monzón caminando con la principal sospechosa, quien había sido denunciada como desaparecida por su propia familia, aunque las autoridades la ubicaron un día después en un hogar de menores. Los investigadores creen que habría citado al joven y luego lo habría entregado a los responsables del homicidio.

En ese contexto, la Policía arrestó a otros dos adolescentes, de 14 y 15 años, a quienes se acusa de haber cometido el hecho. También se estima que el crimen habría sido grabado con un celular, por ellos o por otras personas que podrían haber estado presente.

“El asesinato habría sido filmado, señalan las pistas actuales", indicó una fuente cercana a la causa a la agencia Noticias Argentinas. Esta afirmación abrrió la puerta a diferentes teorías, que van desde una posible venganza a una presunta demostración de fuerza de una banda criminal ante otras redes delictivas, aunque el registro audiovisual todavía no fue sido encontrado de manera oficial.

Otra fuente mencionó que el vínculo entre la víctima y su exnovia está bajo investigación, ya que éste no habría sido formal y se descartaría que habría un tema de celos en el medio. La menor habría señalado al detenido de 15 años como su pareja y por el momento no hay indicios de que conociera previamente a Jeremías.

Crimen de Jeremías: la audiencia contra los acusados

Este lunes se llevarán a cabo las audiencias en los tribunales de Santa Fe para definir la situación procesal de los tres jóvenes arrestados que tiene el caso. Los fiscales Cechini y Gioria solicitará una medida de encierro especializado bajo la imputación de homicidio agravado contra la adolescente implicada, quien no tiene antecedentes. Debido a su edad, es imputable.

En cuanto a los menores de 14 y 15 años, al ser considerados no punibles por la ley, se realizará una audiencia de atribución del hecho para determinar su grado de participación.

Respecto al móvil del crimen, se conoció que entre las diferentes conjeturas, también está posible venta de drogas y hasta un conflicto en la relación amorosa entre la acusada y la víctima. Este lunes, los representantes del Ministerio Público Fiscal brindarán una conferencia de prensa después de las audiencias para dar a conocer más detalles del brutal homicidio.

FP