Un operativo policial desarticuló una fiesta clandestina con 500 asistentes en Córdoba

Una fiesta clandestina, con una concurrencia estimada de 500 personas, fue desarticulada en las últimas horas en la ciudad cordobesa de La Calera. El evento se realizaba en un salón no habilitado ubicado sobre la avenida Ejército Argentino al 40, donde se constató la ausencia total de medidas de seguridad, salidas de emergencia y asistencia médica.

A partir de llamados de vecinos que alertaron sobre ruidos molestos y una masiva concentración de personas en la zona, se activó la intervención de las autoridades. Durante el operativo, efectivos de la Policía de Córdoba y personal municipal de Fiscalización y Control constataron las irregularidades del establecimiento y dispusieron la clausura inmediata.

Durante el operativo y al momento de la desconcentración de los asistentes, se produjo una riña que obligó a reforzar la presencia policial para evitar que el conflicto escalara. Finalmente, se labró un acta de infracción al propietario del salón, un hombre, mientras que las autoridades informaron que no se registraron heridos de gravedad ni detenciones.

Efectivos policiales, junto al Área de Fiscalización y Control municipal, intervinieron en el salón no habilitado

Operativo en Mar del Plata desarticuló una fiesta clandestina con 100 asistentes

El operativo municipal en Mar del Plata derivó en la desarticulación de la primera fiesta clandestina de la temporada, un episodio que volvió a poner en agenda los controles sobre este tipo de encuentros no autorizados. A lo largo de la madrugada, el evento se desarrollaba en una vivienda particular del barrio Playa Serena y reunía a más de 100 personas.

Su intervención se llevó adelante durante la mañana del domingo, entre las 7 y las 8, cuando personal de Inspección General arribó a una propiedad ubicada en la intersección de las calles 449 y 16. A partir de reiterados llamados de vecinos de la zona, se activó la actuación de las autoridades ante denuncias por música a alto volumen, gritos y disturbios.

Al constatar la magnitud del evento y la falta de autorización para su realización, los inspectores procedieron a interrumpir la fiesta y a ordenar la desconcentración progresiva de los asistentes. En ese marco, se labraron las actas correspondientes por infracciones a la normativa local, tanto por la organización del encuentro como por las molestias.

Se detectó música a alto volumen, consumo de alcohol y falta de habilitación para eventos masivos

El operativo también permitió detectar una gran cantidad de vehículos particulares estacionados de forma indebida sobre la vía pública, algunos de ellos obstruyendo el paso y complicando el acceso a las viviendas del barrio. Aquella situación sumó nuevas infracciones y reforzó el reclamo de los vecinos, que advirtieron sobre los problemas recurrentes.

Según el Municipio, la realización de fiestas no habilitadas en domicilios particulares está expresamente prohibida y puede derivar en sanciones económicas. Con este tipo de controles, las autoridades buscan frenar una modalidad que suele intensificarse durante la temporada estival, cuando las celebraciones nocturnas se trasladan a casas particulares y se extienden hasta las primeras horas de la mañana, en encuentros conocidos popularmente como “after”.

MV / EM