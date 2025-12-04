Cayó el hombre que apuñaló a su pareja y a su hijo de 4 años en Machagai: lo atraparon esta madrugada

Tras casi diez horas de operativo ininterrumpido, la Policía del Chaco detuvo en la madrugada de este jueves a Pablo Ávalos, el joven de 24 años acusado de atacar con un cuchillo a su pareja y a su hijo de cuatro años en Machagai. El sospechoso intentaba abandonar la provincia cuando fue interceptado por un patrullaje encubierto en un camino rural.

El episodio ocurrió el miércoles a las 14.10, cuando M. E. S. (23) llegó al hospital de Machagai con un corte en el cuello y acompañada de su hijo, T. V. A. (4), quien presentaba una puñalada en la zona lateral del cuello con compromiso vascular.

De acuerdo con el relato de la hermana de la víctima, una discusión en la vivienda familiar terminó cuando Ávalos tomó un cuchillo y atacó primero a la joven y luego al niño. Tras herirlos, huyó en una motocicleta Lifan 150, roja y negra. El menor fue derivado de urgencia al Hospital Pediátrico de Resistencia por la gravedad de la lesión, mientras que la madre recibió asistencia y fue dada de alta.

Ocho años sin respuestas y una pista que vuelve: operativo, testimonios y tensiones en la causa Elvis Benítez

Pánico, fuga y un operativo que se expandió por toda la zona

Apenas se conoció el hecho, el Ministerio Público Fiscal ordenó un operativo cerrojo que abarcó zonas rurales y accesos clave entre Machagai, Quitilipi y Colonia Aborigen. Las primeras diligencias realizadas por el Gabinete Científico permitieron secuestrar documentos personales, tarjetas bancarias y un celular del acusado, lo que confirmó que había abandonado la vivienda en forma abrupta.

La Policía obtuvo luego un dato clave: Ávalos habría sido visto en inmediaciones de la casa de un familiar y podría intentar salir del Chaco rumbo a Buenos Aires, donde vivió anteriormente. Con esa información se activó el “C-Rojo”, una alerta de máxima prioridad.

Corrientes: condena de 25 años para el hombre que mató al hijo del ex Jefe de Policía e intentó asesinar a su ex pareja

La caída: una moto a velocidad y un camino rural a oscuras

La detención se concretó a las 00.10, cuando una patrulla encubierta de Quitilipi detectó una moto circulando a alta velocidad por un camino rural paralelo a la ex Ruta 16. Tras una maniobra de cierre y verificación, confirmaron lo que sospechaban: el conductor era Pablo Ávalos.

El joven fue reducido sin resistencia. En su poder llevaba una motocicleta, un cuchillo, un teléfono y ropa. La Policía cree que intentaba evitar los controles de ruta y avanzar por caminos secundarios hacia zonas menos transitadas.

El Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña informó que la joven sufrió una lesión superficial que no requirió internación. El niño continúa bajo observación en Resistencia debido al riesgo vascular. La causa quedó caratulada como tentativa de homicidio doblemente agravado, por el vínculo y por la relación de pareja. Ávalos quedó a disposición del fiscal de Investigación penal.