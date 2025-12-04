Ocho años sin respuestas y una pista que vuelve: operativo, testimonios y tensiones en la causa Elvis Benítez

A pocos días de cumplirse ocho años de la desaparición de Elvis Benítez, el caso volvió a ocupar protagonismo con un operativo inédito en el barrio Papa Francisco (ex Emerenciano). Diez equipos de la Fiscalía recorrieron casa por casa en busca de información que permita reconstruir los movimientos del joven de 18 años, visto por última vez el 22 de diciembre de 2017.

El relanzamiento de la investigación se produce en un clima de alta sensibilidad social tras el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, que reavivó versiones sobre posibles vínculos entre la desaparición de Elvis y el entorno de la familia Sena. En este contexto, el abogado de la familia Benítez, Pablo Vianello, pidió a la comunidad “romper el miedo” y aportar datos. También cuestionó públicamente las contradicciones de Marcela Acuña, condenada por el caso Strzyzowski.

Diez equipos, sondeo casa por casa y el rastro de una “casita” señalada por varios vecinos

Vianello confirmó en declaraciones a Radio Libertad que la fiscalía desplegó diez equipos de ayudantes fiscales, entre ellos la doctora Soto, para realizar un relevamiento territorial profundo: “Se intentó entrevistar a la mayor cantidad de vecinos posible para ubicar la famosa casita que se menciona en distintas versiones”.

El operativo cubrió un amplio sector del barrio y generó un volumen importante de declaraciones, aunque por ahora solo se procesó el 20% del material recolectado.

Según explicó el querellante, los testimonios podrían ser decisivos ante la falta de evidencia tecnológica en 2017: sin SUBE, sin celular y con cámaras que solo conservaban 24 horas de grabación, la reconstrucción de movimientos de Elvis quedó prácticamente imposibilitada.

La última persona que lo vio y una escena sin pruebas

La fiscalía mantiene como referencia la declaración del mejor amigo de Elvis, quien aseguró haberlo visto por última vez en la garita de avenida Chaco y 9 de Julio, cerca de un local eléctrico. Desde allí su rastro se perdió.

Vianello insistió en que la investigación original estuvo limitada por la falta de tecnología: “No había celular, no había SUBE y la cámara del lugar solo guardaba 24 horas. Hoy tendríamos más herramientas para rastrear una persona”.

Por eso, la querella deposita expectativas en lo que puedan aportar los vecinos: testimonios frescos, omisiones previas o personas que en aquel momento callaron por temor.

Los Sena, la “casita 8” y un vínculo que la fiscalía decidió revisar

La reapertura del caso llegó después de que Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski, mencionara públicamente una posible relación entre Elvis y personas del entorno de Emerenciano Sena. La referencia volvió a poner el foco en la llamada “casita 8”, un lugar señalado en distintas versiones informales como punto de movimientos sospechosos.

Vianello evitó afirmaciones categóricas, pero fue claro: “No descartamos ninguna hipótesis. Hay testimonios pendientes y hay que seguir avanzando”.

Cruce directo con Marcela Acuña: “No es real que no la conociera”

Mientras la fiscalía realizaba el operativo, Marcela Acuña, condenada por el femicidio de Cecilia, dio una entrevista desde prisión negando cualquier relación con Elvis o su madre.

El querellante respondió con firmeza: “Eso no es cierto. Está probado que tuvo contacto con Erica Romero, la mamá de Elvis, en diciembre de 2022. Incluso la acompañó a una audiencia en Casa de Gobierno y a marchas por la desaparición". Sostuvo que la contradicción no puede pasarse por alto, aunque aclaró que aún no se atribuye responsabilidad penal a la familia Sena: la prioridad, dijo, es “decir la verdad y avanzar sin descartar nada”.

Una madre acosada, estafadores y falsas pistas por la recompensa

Además de la incertidumbre, Erica Romero sufre una carga adicional: recibir llamados y mensajes falsos de personas que buscan acceder a la recompensa económica. “Le pasaban hasta números de CBU. Tuvo que cambiar su teléfono por el nivel de acoso”, reveló.

La querella advierte que el incentivo económico distorsionó la línea de investigación, generando pistas falsas y aprovechadores.

La hipótesis del suicidio, descartada: “Es imposible”

Ante versiones históricas que sugerían un posible suicidio, el letrado fue categórico: “Es imposible que se haya quitado la vida. Tenía un hijo de tres meses, estaba ilusionado, era un chico amoroso y no existía ningún indicio de riesgo.” Para él, la desaparición de Elvis es compatible con intervención de terceros.

El juicio por Cecilia Strzyzowski dejó un impacto inesperado: la sociedad chaqueña comenzó a interesarse más por la Justicia. Según Vianello, eso se trasladó al caso Elvis: “La gente se acerca, pregunta cómo puede ser jurado, aporta datos. Hay otro clima”. También destacó el compromiso de la Procuración y del Ministerio Público Fiscal: “Me dijeron que no van a abandonar la búsqueda porque un testigo no se presente o un vecino diga ‘yo no sé nada’”. “Alguien sabe qué pasó con Elvis. Hay que romper el miedo y la vergüenza. La identidad de los testigos será resguardada", cerró.