STJ de Corrientes: Semhan es el nuevo presidente tras 7 períodos de Rey Vázquez

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes (STJ) confirmó un cambio en su cúpula al designar por unanimidad al ministro Guillermo Horacio Semhan como su nuevo presidente, reemplazando a Luis Eduardo Rey Vázquez. La decisión fue tomada en el marco del Acuerdo Extraordinario Nº 8/25 y comenzará a regir una vez finalizada la feria judicial.

Caso Elvis Benítez: Acuña negó vínculos de César Sena con el joven desaparecido en 2017 en Resistencia

El acuerdo, que contó con la presencia del Fiscal General, doctor César Pedro Sotelo, marca un quiebre institucional significativo: el final de siete períodos consecutivos de la presidencia de Rey Vázquez, quien ocupó el cargo desde 2019.

Semhan no es ajeno al cargo, ya que ejerció la presidencia del STJ entre 2013 y 2018. Su retorno se concretó mediante un voto unánime.

Fuerte tensión: críticas a la "Ley orgánica retrógrada"

A pesar de la aparente unanimidad, el acuerdo extraordinario tuvo un momento de alta tensión durante la exposición del ministro Eduardo Gilberto Panseri.

Lejos de un voto protocolar, Panseri expresó su profundo malestar con la metodología de elección, señalando que “nunca se habló del compromiso que podemos asumir en conjunto” y criticando que las decisiones se basen en “deseos individuales” en lugar de un destino común para el Poder Judicial.

El magistrado apuntó que el sistema actual otorga atribuciones basadas en una Ley Orgánica retrógrada de 1971 que “nadie quiere cambiar”. Según Panseri, esta ley dificulta “proponer y realizar cambios institucionales para modernizar” la Justicia correntina.

Corrientes: la Justicia ordena al Municipio de Empedrado frenar ruidos y contaminación lumínica de una cancha

Pese a sus críticas, el ministro decidió acompañar el voto a favor de Semhan para mostrar cohesión ante la situación planteada.

En el mismo acuerdo, se definió el orden de subrogación para el nuevo mandato, estableciéndose que la presidencia será ocupada, en ausencia de Semhan, por: primero Rey Vázquez, segundo Alejandro Alberto Chain, tercero Fernando Augusto Niz y cuarto Eduardo Gilberto Panseri.