Tragedia en una represa chaqueña: hallaron el cuerpo de un niño y buscan intensamente a otro

El hecho ocurrió en la localidad de Concepción del Bermejo, donde dos menores ingresaron a una represa y no lograron salir, lo que motivó la activación de un operativo policial y judicial en la zona.

Según información oficial, el alerta se recibió alrededor de las 20.20 del domingo, cuando se advirtió que los niños habían ingresado a una represa ubicada en inmediaciones de las calles Primera Junta y 12 de Octubre. Ante esa situación, se dispuso un amplio despliegue de búsqueda y rastrillaje.

En el procedimiento intervinieron efectivos de la comisaría local, con apoyo de dotaciones policiales de Campo Largo, Pampa del Infierno y Los Frentones, además de la colaboración de vecinos del sector, quienes participaron en las tareas de rastrillaje.

Como resultado del operativo, los rescatistas lograron hallar el cuerpo de uno de los menores, que fue extraído del agua y trasladado en ambulancia hasta el hospital local, donde los profesionales médicos confirmaron el fallecimiento. Hasta el momento, no se informaron oficialmente los datos filiatorios del niño.

En paralelo, continúa la búsqueda del segundo menor, con recorridas terrestres y controles en el espejo de agua y zonas aledañas. Las tareas se sostuvieron durante la noche y podrían intensificarse en las próximas horas, de acuerdo a las condiciones del lugar y la visibilidad.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Investigación Penal N° 4 de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo de Natacha Afanazenko, que dispuso las diligencias judiciales correspondientes para establecer las circunstancias del hecho.

En el lugar estuvieron presentes autoridades de la Dirección General de Seguridad Interior y de Operaciones Interior, quienes supervisaron el desarrollo del operativo.