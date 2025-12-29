Asalto comando y ataque a tiros al gerente de "El Parrillón": robo millonario, detenido y ¿exempleados?

Un violento robo a mano armada ocurrido en el estacionamiento del Hipermercado Libertad, en Resistencia, comenzó a esclarecerse en las últimas horas con la aprehensión de uno de los presuntos autores. El hecho tuvo como víctima al gerente del restaurante “El Parrillón”, quien fue baleado y despojado de una suma millonaria correspondiente a la recaudación del local.

El ataque se produjo el domingo, alrededor de las 00.10, cuando A.G.S (44), domiciliado en la provincia de Corrientes, salía del restaurante ubicado dentro del complejo comercial. En ese momento fue interceptado por una banda integrada por al menos cuatro personas, dos de las cuales actuaron como “campana”.

Según el parte oficial del Departamento de Investigaciones Complejas – División Delitos Contra la Propiedad, los investigadores lograron establecer que dos de los implicados, ex empleados del local, realizaban señas para marcar el momento exacto en que la víctima abandonaba el comercio. Segundos después, el resto del grupo concretó el asalto.

Durante el robo, el gerente fue herido de arma de fuego en el muslo izquierdo y sufrió además un traumatismo en la región frontal. Fue trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital Perrando, donde el médico de guardia diagnosticó una herida de arma de fuego superficial, sin riesgo de vida.

El botín

Los delincuentes se alzaron con un botín estimado en $5.430.000, además de llaves y documentaciones del local y personales, varias llaves y un teléfono celular.

Tras tareas de relevamiento de cámaras de seguridad y entrevistas a empleados del restaurante, la Policía logró identificar a uno de los presuntos autores. En la madrugada fue aprehendido E.L. (29), domiciliado en Pasaje Caracas al 34, en la ciudad de Resistencia. En el procedimiento se secuestraron una moto, un telefono y varias prendas.

Por disposición del Equipo Fiscal en turno, el joven fue notificado de su aprehensión en el marco de la causa caratulada como “Supuesto robo a mano armada y lesiones”.

La investigación continúa

Fuentes policiales confirmaron que hay al menos dos sospechosos más identificados, mientras continúan las diligencias para recuperar el dinero sustraído, secuestrar el arma utilizada y detener al resto de la banda, que habría actuado de manera organizada y con información previa sobre los movimientos de la víctima.