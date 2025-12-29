El Gobierno provincial confirmó el cronograma de pago de sueldos de diciembre

El Gobierno del Chaco anunció este lunes el cronograma de pago de los salarios correspondientes al mes de diciembre, que se abonarán la primera semana de enero de 2026 tanto para el sector pasivo como para los trabajadores activos de la administración pública.

Según lo informado oficialmente, los jubilados provinciales tendrán acreditados sus haberes el lunes 5 de enero, con disponibilidad para su retiro por cajeros automáticos desde las 21 horas de ese mismo día. En tanto, el pago por ventanilla se realizará el martes 6 de enero.

Por su parte, los empleados activos percibirán sus salarios el martes 6 de enero de 2026, con acreditación en cajeros automáticos a partir de las 21 horas, de acuerdo al esquema habitual.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que el cumplimiento del cronograma "responde a una administración ordenada de los recursos, lo que permite garantizar el pago en tiempo y forma de los sueldos del sector público".

Finalmente, dede el Gobierno señalaron su "compromiso institucional con la previsibilidad salarial, asegurando la continuidad del normal cumplimiento de las obligaciones, en el marco de una política de orden y responsabilidad fiscal".