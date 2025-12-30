El Gobierno evalúa volver a convocar a sesiones extraordinarias a partir del 2 de febrero

El Gobierno nacional estudia la posibilidad de convocar nuevamente a sesiones extraordinarias del Congreso desde el lunes 2 de febrero, con el objetivo de retomar el tratamiento de iniciativas que quedaron pendientes tras el cierre del período vigente, entre el 10 y el 30 de diciembre.

Entre los proyectos incluidos en el temario enviado por el Poder Ejecutivo se destacan la reforma laboral, impulsada por la Casa Rosada, y la iniciativa vinculada a glaciares. Ambas propuestas ya habían sido incorporadas a la agenda legislativa, pero no lograron avanzar antes del cierre del actual calendario parlamentario.

En el caso de la denominada “modernización laboral”, el oficialismo resolvió postergar su debate ante la falta de consensos suficientes para garantizar su aprobación. La iniciativa enfrenta resistencias por parte de sectores sindicales y de bloques opositores, lo que obligó al Gobierno a replantear la estrategia parlamentaria.

De cara a febrero, se espera que Patricia Bullrich, en su rol de jefa del bloque de senadores libertarios, intensifique las negociaciones para reunir los apoyos necesarios. En esa tarea contará con el acompañamiento de dirigentes cercanos al Ejecutivo, como Diego Santilli y Martín Menem, además de otros referentes políticos del oficialismo.

Según confirmaron fuentes legislativas, no habrá sesiones durante enero, por lo que cualquier avance quedará supeditado a una nueva convocatoria formal a extraordinarias. La fecha tentativa del 2 de febrero apunta principalmente a reactivar el debate sobre la reforma laboral, considerada por el presidente Javier Milei como una de las piezas centrales de su programa económico para incentivar el empleo privado.

En cambio, la reforma del Código Penal quedó descartada del temario de extraordinarias. Desde el Gobierno reconocen que se trata de un proyecto de gran extensión y complejidad, que demandará meses de discusión en comisiones antes de llegar al recinto.

