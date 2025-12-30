Vacaciones 2026: cuánto cuesta veranear en Mar del plata, Punta del este y Rio de Janeiro

Con la llegada del verano y en pleno momento de definiciones para millones de familias, el costo de disfrutar de las vacaciones vuelve a quedar bajo la lupa. Entre la suba de precios, los ajustes en el consumo y la necesidad de recalcular cada gasto, saber cuánto cuesta equiparse para la temporada y viajar dentro del país se vuelve clave, y más si se compara con el costo de viajar al exterior.

En ese contexto, un relevamiento de Focus Market y Naranja X pone números concretos al verano 2026: desde evolución de la canasta de productos básicos de playa hasta los paquetes turísticos en los destinos más elegidos, el informe ofrece una radiografía del impacto de los precios en una de las decisiones más esperadas del año.

La canasta de verano 2026: casi un millón de pesos

El estudio toma la misma canasta de 33 productos relevada en 2024, con idénticas marcas y presentaciones, para garantizar una comparación homogénea.

Mientras que el año pasado se necesitaban $882.228, el costo ahora asciende a $984.319, lo que refleja un incremento interanual relevante.

La canasta está pensada para un grupo tipo de dos adultos y dos menores de 12 años e incluye indumentaria, juegos para el agua y la arena, reposeras y productos de cosmética. El objetivo no es reflejar una compra obligatoria, sino medir la evolución de los precios asociados al consumo de verano.

Vacacionar en Argentina o en el exterior

El informe analiza los costos de vacacionar para un grupo compuesto por dos adultos y dos menores, durante un periodo de 15 días, contemplando vuelo y hotelería (3 estrellas) con desayuno incluido. La quincena en Mar del Plata tiene un costo total estimado en $5.121.156 con una suba del 4% con respecto a 2024, mientras que en Bariloche se necesitan $7.693.084 (+28%) y en Mendoza el costo ronda los $3.610.467 (no tiene comparación porque se incorporó este año al estudio).

- Río de Janeiro tuvo un incremento del 6%, con gran incidencia los costos en pasajes aéreos, que para cuatro personas suman —en promedio— $5.652.727. Al considerar también el alojamiento en hotel 3 estrellas, el total a invertir asciende a $8.412.283.

- Punta del Este: aumentó 32% interanual, impulsada principalmente por aumentos en los precios de estadía, que rondan los $8.073.412. En suma, el traslado y el descanso familiar en la ciudad balnearia llega a los $10.978.158.

Este escenario responde a la evolución del tipo de cambio y de las monedas regionales. Durante 2025, el peso argentino acumuló una depreciación del 36,97%, mientras el real brasileño registró apreciaciones del 7%, encareciendo en términos relativos los consumos en el exterior para los turistas argentinos.

Turismo interno: los destinos más buscados del verano

En materia de turismo nacional, la Costa Atlántica se mantiene como el destino con mayor nivel de interés. Mar del Plata y otros puntos de la costa bonaerense vuelven a encabezar las preferencias para las vacaciones de verano.

En segundo lugar se ubica la Patagonia, con destinos como Bariloche, San Martín de los Andes, El Bolsón y Puerto Madryn. El tercer puesto lo ocupa la región de Cuyo, impulsada por la demanda en Mendoza, San Rafael y Uspallata.

Más atrás aparecen el Noroeste Argentino (NOA), con Salta, Jujuy y Tucumán, y las Sierras de Córdoba, donde Villa Carlos Paz, La Cumbre y Mina Clavero concentran el interés turístico.

Al respecto, Damián Di Pace, director de Focus Market, explicó: “La depreciación del peso argentino frente al dólar, junto con la apreciación de monedas clave para el turismo regional, encareció los viajes al exterior en la segunda mitad del año y redujo la competitividad de esos destinos para el público argentino”.

FN