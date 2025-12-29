TelePASE: cuánto se gasta en peajes para viajar a la Costa Atlántica en el verano 2026

La concesionaria AUBASA, empresa que gestiona la Ruta Provincial 2 hacia los destinos de la Costa Atlántica, aplicó un aumento en la tarifa de los peajes del 6,42% en promedio e implica un encarecimiento para los turistas que se dirigen a las principales ciudades balnearias. La suba rige con y sin sistema TelePASE desde el 1 de octubre del 2025 en el marco del puntapié inicial de la temporada de verano 2026.

Desde la empresa privada, propiedad del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires informaron que “los ajustes trimestrales en el valor, corresponden al coeficiente de variación tarifaria (CTV)”.

Nuevos radares en las rutas hacia la Costa Atlántica para el verano 2026: dónde están ubicados y de cuánto son las multas

Para el verano 2026, los peajes de la Autovía 2 (Ruta 2) y sus ramales, como Samborombón, Maipú (Ruta 2) y La Huella (Ruta 11), rondan los $6.500 para autos (dos ejes) en tarifa normal, con aumentos aplicados en septiembre-octubre 2025, y descuentos significativos con TelePASE (unos $5.200).

Peaje Samborombón|Maipú: Cuadro tarifario

El costo total de ida a Mar del Plata o Costa Atlántica desde CABA superaría los $18.000 (con TelePASE), incluyendo los montos previos pagados en la Autopista Buenos Aires-La Plata.

Los destinos como Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar y San Bernardo continúan siendo los más elegidos por los veraneantes por su oferta hotelera y gastronómica. ¿Cuál es la diferencia considerable que se deberá abonar, si no se cuenta con el sistema de pago electrónico?

Nuevo aumento de la VTV en provincia de Buenos Aires: a partir de cuándo pasará a costar casi $100.000

Si se opta por el pago manual a la hora de llegar a las garitas situadas dentro de la Ruta 2, el total a abonar será aún mayor y el valor del viaje en un auto particular asciende a los $22.525 pesos.

Cuál es la diferencia a pagar con y sin el sistema TelePASE durante el verano 2026

-El total del tramo asciende a $13.926,34 en hora pico con el sistema TelePASE.

- En caso de abonar la totalidad de los peajes,sin contar con el sistema de pago automático, la suma a pagar asciende a un valor que ronda los $18.000.

El trayecto de la Ciudad de Buenos Aires hasta Mar del Plata implica el paso por cuatro cabinas de peaje. Primero, los de Dock Sud y Hudson, sobre la autopista Buenos Aires–La Plata.

En tanto que, dentro de la Autovía 2, se suman los peajes de Samborombón y Maipú. Cada uno de estos últimos cuesta actualmente $6500, mientras que los primeros dos suman en conjunto $5000.

Vacaciones de verano: qué documentos son obligatorios para viajar en auto y evitar multas

Peaje Hudson-Dock Sud, Autopista La Plata-Buenos Aires

Cuáles son los valores de los Peajes de la Ruta Provincial 11 hacia el Partido de la Costa

Para aquellos viajeros que hayan elegido destinos como: Pinamar, Cariló, San Bernardo o Santa Teresita, saldrán de la Ruta 2 y tomarán la Ruta Provincial 11, clave para la Costa Atlántica.

Se deberá abonar el peaje de La Huella, mientras que los que continúan por la Ruta 74 ,se encontrarán con el peaje de Madariaga. Los valores actuales son de $6.000 y $5.500 respectivamente.

Ni Pinamar ni Villa Gesell: la playa con precios accesibles ideal para el descanso familiar con increíbles atardeceres

TelePASE

El verano 2026 se iniciará con un esquema tarifario definido. No obstante, la diferencia entre circular con o sin TelePASE se vuelve primordial, como herramienta práctica y de ahorro, especialmente en viajes familiares.

PM / EM