Verano 2026 en Mar del Plata: cuánto sale hoy un paseo en banana en Punta Mogotes

Con el inicio de la temporada de verano 2026, Mar del Plata vuelve a convertirse en el principal termómetro del gasto turístico en la Costa Atlántica. Alojamiento, gastronomía y actividades recreativas muestran valores en alza que obligan a los visitantes a planificar con mayor detalle su presupuesto de vacaciones.

En ese escenario, una de las propuestas más tradicionales de las playas del sur —el paseo en banana acuática— registró un incremento significativo. En la zona de Punta Mogotes, el valor de esta atracción alcanzará desde el 1° de enero los $30.000 por persona, según relevamientos del sector. La excursión dura entre 12 y 15 minutos y se realiza mar adentro, remolcada por una moto de agua.

El impacto económico se vuelve más evidente en el caso de los grupos familiares: una familia tipo de cuatro integrantes debe destinar $120.000 para una sola “tirada”, una cifra que transforma a esta experiencia en un gasto de alto peso dentro del consumo diario de vacaciones.

La evolución del precio del paseo en banana refleja la dinámica inflacionaria que atraviesa el sector turístico. En el verano 2023, el valor rondaba los $3.000 por persona; en enero de 2024 subió a $10.000 y, para la temporada 2026, el precio se triplicó nuevamente hasta ubicarse en torno a los $30.000.

Este incremento sostenido impacta de manera directa en las decisiones de consumo de quienes vacacionan en la ciudad, especialmente en familias que deben priorizar entre recreación, salidas gastronómicas y alojamiento.

Alojamiento: cuánto cuesta alquilar lejos del centro

En paralelo, el mercado inmobiliario temporario también muestra valores elevados. El Bosque Peralta Ramos se mantiene como una de las zonas más buscadas por quienes prefieren tranquilidad, entorno natural y menor congestión turística.

En ese sector residencial, el alquiler de una casa de tres ambientes se consigue desde los $100.000 por día, de acuerdo con relevamientos en inmobiliarias y plataformas digitales. La cercanía con las playas del sur y los corredores gastronómicos explica la alta demanda durante enero.

Vacaciones más caras y necesidad de planificar

Con estos valores sobre la mesa, el verano 2026 en Mar del Plata confirma una tendencia: vacacionar en la Costa Atlántica implica un gasto cada vez mayor. Actividades emblemáticas como el paseo en banana, que históricamente formaron parte del entretenimiento accesible, hoy representan un desembolso significativo.

En este contexto, especialistas del sector recomiendan comparar precios, priorizar actividades y organizar el presupuesto con anticipación para evitar sorpresas y lograr un equilibrio entre descanso, recreación y consumo durante las vacaciones.

