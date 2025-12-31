Jorge Fontevecchia analizó el Gobierno de Milei, la influencia de Estados Unidos y la crisis del consenso político

En una extensa entrevista en el programa "QR!" de Bravo TV, conducido por Pablo Caruso, el presidente y CEO del Grupo Perfil Jorge Fontevecchia ofreció un análisis profundo sobre la coyuntura política argentina, el modelo de Gobierno de Javier Milei y los cambios culturales y geopolíticos que atraviesan al país.

Fontevecchia planteó que los cambios estructurales solo logran sostenerse en el tiempo cuando están basados en consensos amplios y no únicamente en mayorías circunstanciales. “Las transformaciones que se imponen por un voto pueden revertirse con la misma facilidad”, sostuvo, y cuestionó la lógica de acelerar reformas sin convencer previamente a sectores más amplios de la sociedad.

En ese marco, utilizó una metáfora recurrente en su pensamiento liberal: la riqueza de una sociedad está en la diversidad en armonía. Según explicó, la política democrática funciona como una dialéctica permanente entre oficialismo y oposición, donde el progreso surge de la síntesis y no de la eliminación del adversario.

Milei, el consenso ausente y la paciencia social

Al analizar al Gobierno de Milei, Fontevecchia sostuvo que el presidente representa un fenómeno que todavía está abierto a interpretación histórica: puede ser leído como el inicio de algo nuevo o como la demostración de un límite. “Eso solo lo va a decir el futuro”, afirmó.

Advirtió además sobre el riesgo del “síndrome del tercer año” de gestión, una etapa crítica para la mayoría de los gobiernos democráticos, donde se pone a prueba la paciencia social frente al ajuste. En ese sentido, destacó que la economía no responde solo a variables matemáticas, sino también a expectativas, confianza y percepciones subjetivas.

Para Fontevecchia, la capacidad de la sociedad argentina de tolerar el ajuste actual tiene componentes culturales profundos, vinculados a la idea del sacrificio como paso previo a una mejora futura. Sin embargo, se preguntó cuánto tiempo puede sostenerse esa lógica sin resultados palpables para la mayoría.

Uno de los ejes centrales de la charla fue la influencia de Estados Unidos en la política argentina contemporánea. Fontevecchia consideró que la continuidad del Gobierno de Milei no puede entenderse sin esa variable, tanto por el respaldo financiero internacional como por un cambio cultural más profundo.

Según explicó, en las últimas décadas se consolidó una mirada aspiracional hacia Estados Unidos, impulsada por la industria cultural, el dominio del inglés como lengua global, las plataformas digitales y el peso de Silicon Valley. Ese proceso, sostuvo, modificó las categorías tradicionales con las que se analizaba el antiimperialismo o la injerencia externa.

“Hoy no se puede pensar la política local sin comprender la disputa geopolítica, económica y cultural a nivel global”, afirmó, y remarcó que muchos de los paradigmas con los que se interpreta la realidad argentina miran demasiado al pasado.

El desafío de la oposición y la crisis de representación

Consultado sobre el futuro de la oposición, Fontevecchia señaló que enfrenta un problema estructural de liderazgo y representación. Consideró que el kirchnerismo conserva peso electoral, pero al mismo tiempo funciona como un límite para construir una alternativa mayoritaria.

En ese contexto, planteó que las sociedades actuales tienden a elegir liderazgos carismáticos, disruptivos y “fuera de la norma”, un fenómeno potenciado por la cultura del espectáculo y el predominio del video sobre otros lenguajes. Ese proceso, advirtió, puede debilitar los mecanismos tradicionales de la democracia, como la división de poderes y la profesionalización del Estado.

Finalmente, Fontevecchia sostuvo que la salida no vendrá únicamente de los partidos políticos, sino de la sociedad civil. “Los actores somos todos”, afirmó, y llamó a repensar qué tipo de liderazgo y de consensos necesita la Argentina para construir un proyecto político duradero.

