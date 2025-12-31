Valdés reclama una deuda de $142.000 millones a Nación: "Es dinero de los correntinos y lo necesitamos"

El gobernador Juan Pablo Valdés volvió a poner sobre la mesa el reclamo por la histórica deuda que el Estado nacional mantiene con la provincia de Corrientes. Según las estimaciones del mandatario, el monto acumulado asciende a los 142 mil millones de pesos, aclarando que esa cifra no contempla todavía los compromisos correspondientes al ejercicio 2025.

Valdés puntualizó que el núcleo del conflicto financiero reside en el desfasaje del Instituto de Previsión Social (IPS). "Gran parte del déficit proviene del IPS, entonces, nosotros tenemos que empezar a trabajar en ese déficit, que va a demandar muchas reuniones con Nación", explicó el gobernador, quien busca asegurar los recursos necesarios para el sistema previsional local.

Equilibrio fiscal y autonomía provincial

En el marco de la relación con la gestión de Javier Milei, Valdés fue tajante al separar el apoyo a las metas macroeconómicas del reclamo federal. "Entendemos lo del equilibrio fiscal, entendemos lo del déficit y todas las banderas nacionales, pero nosotros queremos lo nuestro", aseguró, reforzando que se trata de recursos propios de la provincia.

No obstante, el titular del Ejecutivo correntino reveló que existe un compromiso de diálogo por parte de las autoridades nacionales. Según el mandatario, el Gobierno central dio "la palabra de que vamos a arrancar esa transición para volver a garantizar los flujos de caja de nuestros jubilados provinciales".

Presupuesto y rumbo político

Al ser consultado sobre el vínculo con la Casa Rosada tras el acompañamiento de Corrientes a proyectos legislativos clave, Valdés interpretó que la Nación busca resolver sus urgencias y "en el medio estamos nosotros". Pese a esto, se mostró optimista sobre el futuro económico: "Necesitamos que le vaya bien al Gobierno para que le vaya bien a los correntinos".

Para Valdés, la aprobación del Presupuesto nacional marca un punto de inflexión necesario. "Después de dos años de no tener presupuesto, hoy hay un rumbo y un plan", sostuvo a radio Sudamericana.

"Estoy seguro de que el presidente, en algún momento, le va a decir a los argentinos exactamente cuál es el plan para salir adelante", concluyó, proyectando un trabajo en conjunto para eliminar trabas al desarrollo del país de cara al próximo turno electoral.