Juan Pablo Valdés fortalece su gabinete: Miguel Olivieri llega al IPS y Julián Breard a Desarrollo Humano

El gabinete del gobernador Juan Pablo Valdés sumó dos piezas clave para el esquema de gestión de los próximos cuatro años. En una jornada de recambios institucionales, el exministro de Coordinación y exintendente de Monte Caseros, Miguel Olivieri, asumió como interventor del Instituto de Previsión Social (IPS), mientras que el exfuncionario municipal Julián Breard fue designado como nuevo secretario de Desarrollo Humano e Igualdad.

Duro descargo de SUTECO: acusan a senadores correntinos de "complicidad" por el ajuste educativo en el Presupuesto 2026

Miguel Olivieri, al frente de la caja previsional

Con una amplia trayectoria en la gestión pública provincial, Miguel Olivieri tomó las riendas de uno de los organismos descentralizados de mayor peso político y administrativo: el IPS. El dirigente casereño desplaza en el cargo a Leiza Centurión Olguín, quien se venía desempeñando en esa función.

La designación de Olivieri al frente de la administración previsional correntina representa un movimiento estratégico de Valdés, depositando la responsabilidad de la conducción del Instituto en un hombre de su extrema confianza y con experiencia probada en el manejo de carteras de coordinación.

Gesto libertario en Corrientes: Teke Romero devolvió más de $19 millones de fondos de campaña

Desarrollo Social completa su estructura

En paralelo, el Ministerio de Desarrollo Social, conducido por José Irigoyen, terminó de definir su organigrama con la asunción de Julián Breard. El flamante secretario de Desarrollo Humano e Igualdad tomó posesión formal del cargo este martes en la sede de la cartera, ubicada en la calle Murcia 59.

Durante el acto de entrega del decreto, el ministro Irigoyen trazó los lineamientos generales para la nueva etapa, haciendo hincapié en el trabajo en equipo y la continuidad de las políticas sociales en todo el territorio provincial.

Breard, quien cuenta con pasado en la función pública municipal, tendrá a su cargo áreas sensibles vinculadas directamente con la asistencia y la promoción de la igualdad en los sectores más vulnerables de la sociedad correntina.