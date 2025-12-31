Arroyo sobre la disolución de la ANDIS: "Es un retroceso grave y desoye años de lucha"

El extitular de la comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, Daniel Arroyo, consideró que la decisión gubernamental de cerrar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) es un “retroceso grave” y “desoye años de lucha”.

Semino explicó cuál es la "triple crisis" que están sufriendo los jubilados

“Es un retroceso grave”

"Disolver la ANDIS es un retroceso grave. La discapacidad no es solo un tema sanitario. Requiere una mirada integral y social, que incluye educación, trabajo y transporte", sostuvo el exministro de Desarrollo Social.

“Este cambio vulnera la Convención Internacional y desoye años de lucha. No volvamos al modelo médico”, remarcó en una publicación de la red social “X”.

Taiana sobre la "Inocencia Fiscal": "Nos transforma en un paraíso del lavado de dinero sucio"

ANDIS

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció este martes el cierre de ANDIS meses después de que trascendiera una presunta trama de sobornos en dicho organismo gubernamental.

Las acusaciones de corrupción se desataron tras la filtración de mensajes de audio atribuidos a su exdirector ejecutivo, Diego Spagnuolo, donde se revelaba una supuesta trama de sobornos que involucraría a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.