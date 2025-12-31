Misiones: el programa Ahora Pan mantendrá su valor de referencia de $2.500

El programa Ahora Pan seguirá vigente sin actualización en su valor máximo que continuará siendo de hasta $2.500 hasta el próximo 15 de febrero, fecha en la cual serán revisados nuevamente los términos del programa, se informó oficialmente.

Ahora Pan

"El ministro de Hacienda destacó nuevamente la importancia social y económica de este programa que permite a miles de hogares acceder a un alimento esencial a precio bonificado, siendo Misiones una de las provincias con el valor del kilo de pan más bajo a nivel país", indica un comunicado oficial.

Además subrayó que "la implementación y continuidad de esta herramienta es el fruto del trabajo coordinado entre el sector público y privado".

"Diálogo permanente"

"En este caso representado por las cámaras del sector agrupadas en el Centro de Industriales Panaderos, con quienes el Gobierno provincial viene sosteniendo un diálogo permanente", agrega el documento.

Según Hacienda el objetivo es "aplicar las modificaciones necesarias que permitan seguir sosteniendo un programa que fortalece la capacidad de compra de los hogares volviendo más accesible un producto de consumo diario".

