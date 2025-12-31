Cristina Kirchner pasará Año Nuevo internada: qué informó el último parte médico

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner pasará la noche de Año Nuevo internada en el Sanatorio Otamendi, donde permanece hospitalizada desde el 20 de diciembre, cuando fue sometida a una cirugía de urgencia por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada.

A once días de la intervención, el último parte médico difundido por la institución confirmó que la evolución clínica es más lenta de lo esperado, un dato que volvió a generar preocupación tanto en su entorno político como entre sectores de la militancia.

Desde su ingreso al centro de salud, la exvicepresidenta permanece en una habitación individual. En ese mismo lugar pasó la Nochebuena y la Navidad y, según se informó oficialmente, también transcurrirá allí el último día de 2025 y el inicio del nuevo año. Hasta el momento no hubo apariciones públicas ni mensajes difundidos por sus redes sociales, lo que aumenta la incertidumbre en torno a su estado de salud.

Qué informó el último parte médico sobre la salud de Cristina Kirchner

El Sanatorio Otamendi difundió un nuevo parte médico firmado por su directora médica, Marisa Lafranconi, el lunes pasado, en el que detallaron la evolución del cuadro clínico de la dirigente peronista. En el comunicado se indicó: “Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La paciente presenta una lenta recuperación del íleo posoperatorio. Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso”.

El íleo posoperatorio que afecta a Cristina Kirchner es una alteración frecuente luego de cirugías abdominales. Se trata de una parálisis transitoria del intestino que provoca la detención parcial o total del tránsito gastrointestinal como consecuencia del estrés quirúrgico y la inflamación. Si bien en muchos casos se resuelve de manera espontánea, puede extender los tiempos de internación y requiere un estricto control clínico.

En el caso de la expresidenta, la presencia de drenaje peritoneal y del tratamiento antibiótico intravenoso indican que el equipo médico busca prevenir posibles complicaciones infecciosas y monitorear de cerca la evolución del proceso inflamatorio. Desde el sanatorio evitaron dar precisiones sobre un eventual alta, y señalaron que la recuperación depende de la respuesta del organismo en los próximos días.

La confirmación de una recuperación lenta generó inquietud en el entorno político de la exjefa de Estado, donde se sigue con atención cada parte médico. Dirigentes y militantes del kirchnerismo mostraron su apoyo en la puerta del sanatorio, donde colgaron carteles y expresaron su expectativa de que mejore su estado de salud, mientras esperan novedades oficiales.

Por el momento, la información difundida por el Sanatorio Otamendi es la única fuente médica autorizada, y desde el entorno de Cristina mantienen un estricto hermetismo. La falta de actividad pública contrasta con la centralidad política que conserva la exmandataria en medio del proceso judicial de la causa Cuadernos.

La internación de la exmandataria se da además en un contexto judicial sensible, mientras cumple una condena de prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución, en el marco de la causa Vialidad. La complicación médica y la cirugía obligaron a modificar transitoriamente esa situación, bajo seguimiento judicial.

