El nuevo parte médico difundido por el Sanatorio Otamendi confirmó lo que se sospechaba: Cristina Kirchner padece un cuadro de "íleo posoperatorio". El diagnóstico se ratificó mediante una tomografía computada de abdomen que reveló esta alteración, que frenó la evolución favorable que la ex mandataria presentó inicialmente tras la cirugía de apendicitis aguda con peritonitis localizada. Ante este escenario, los médicos implementaron medidas de soporte específicas y decidieron prolongar su estadía en la clínica hasta que se resuelva el problema.

Esta complicación consiste en una parálisis transitoria del funcionamiento del intestino. Básicamente, el órgano deja de moverse con su mecánica habitual, lo que impide que los alimentos, los líquidos y los gases avancen a través del tracto digestivo como deberían. No se trata de una obstrucción física (como si algo tapara el camino), sino de una "falta de motilidad" que detiene el tránsito, generando una acumulación de contenido en la zona abdominal.

Cristina seguirá en observación médica

PERFIL dialogó con Diego Lagomarsino, especialista en Medicina General M.N.172.192, quien señaló: “El movimiento natural del tracto gastrointestinal, que se le dice peristaltismo, es mantenido por la musculatura lisa inconsciente. A esta la maneja el cerebro y está activa todo el tiempo en mayor o menor medida en nuestro organismo. El ileo es la condición que, por una razón u otra, provoca el enlentecimiento o la parálisis del mismo”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En este sentido, el experto indicó que, en muchas ocasiones, el ileo paralítico “suele presentarse en los postoperatorios a partir de todo el estrés corporal y la inflamación que se produce por el solo hecho de haberse producido una intervención quirúrgica, por más mínima que sea. Esto lleva a que al intestino y el tracto gastrointestinal tengan mayores dificultades para reactivar su funcionamiento habitual".

En esta línea, Lagomarsino sostuvo que, por lo general, “lo más importante es diferenciar si este ileo paralítico es funcional o si se trata una obstrucción mecánica. Es una condición que puede durar de tres a cinco días en casos normales. Sí hubo una operación compleja de muchas horas, en la que hubo mucha inflamación peritoneal y abdominal, entonces "muy probablemente lleve más tiempo de recuperación"

Según Lagomarsino, el iileo paralítico “suele presentarse a partir de todo el estrés corporal y la inflamación sufrida luego de una intervención"

La consecuencia directa de este "freno" intestinal es la aparición de síntomas molestos y dolorosos. El paciente suele experimentar una notable distensión abdominal (hinchazón), acompañada de náuseas, vómitos y la incapacidad de eliminar gases o materia fecal.

Aunque resulta una situación angustiante que requiere monitoreo, los especialistas aclararon que es una complicación frecuente y, en muchos casos, esperable después de intervenciones quirúrgicas de este tipo.

Cristina Kirchner ingresó al sanatorio el sábado 20 con fuertes dolores abdominales que comenzaron el día anterior, lo que derivó en una cirugía de urgencia. Si bien los primeros informes destacaron una recuperación sin sobresaltos, la aparición de este cuadro modificó el esquema de alta. Por el momento, la asistencia sanitaria que requiere le impide regresar a la vivienda de la calle San José al 1111, donde cumple prisión domiciliaria tras la condena a seis años e inhabilitación perpetua recibida en la causa Vialidad.

Navidad con Cristina: militantes y vecinos se concentraron en el Otamendi para acompañarla y pedir su libertad

La grieta se mudó a las redes: críticas y chicanas por la elección del Otamendi

La internación de la ex jefa de Estado no solo generó preocupación médica, sino que desató una batalla política en las redes sociales. Apenas se supo que la operación se realizó en un sanatorio privado de Recoleta, referentes del arco oficialista y figuras del mundo empresarial salieron a marcar la contradicción entre el discurso histórico del kirchnerismo en defensa de la salud pública y la elección personal de atenderse en el sistema privado. Uno de los primeros fue Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, quien replicó un mensaje que listaba hospitales públicos con nombres peronistas (Evita, Néstor Kirchner) para contrastarlos con el ingreso de la dirigente al Otamendi.

La polémica escaló rápidamente e involucró a las máximas figuras del Gobierno. El propio Javier Milei reposteó un comentario del economista Gabriel Martino que criticaba la decisión de acudir a la medicina privada pese a haber defendido el rol del Estado durante sus mandatos. En una línea más agresiva, el legislador libertario Ramiro Marra le deseó una "pronta recuperación", pero aclaró con ironía que esperaba que pudiera "volver al encierro rápidamente", haciendo alusión directa a su situación judicial.

Sin embargo, las expresiones más extremas cruzaron el límite de la chicana política. Nicolás Márquez, biógrafo del Presidente, se refirió a la paciente como "la presidiaria" y calificó como una "mala noticia" el éxito de la intervención quirúrgica. Este tono alimentó la discusión entre usuarios, donde se mezclaron memes sobre la inauguración de hospitales en La Matanza con mensajes de repudio a los ataques personales.

TC cp