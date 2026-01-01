Como parte de una "campaña" en las redes contra el Islam que se desplegó en estas últimas semanas en Argentina, el influencer libertario Gordo Dan publicó un extenso posteo en el que habló de "un sistema de creencias" relacionado al terrorismo. "Su religión es liberticida, asesina y pedófila", destacó. Quien enseguida salió a contestarle "como argentina y musulmana" fue Zulema Menem. Sostuvo que que "la fe no divide, confundirla con el terrorismo, sí".

Todo comenzó con una publicación de Daniel Parisini (verdadero nombre del influencer) en la que muestra a un imán en la mezquita Green Lane en Birmingham, Reino Unido, quee explica cómo apedrear a una mujer según la sharía. En el video, el religioso explica que, primero, "se debe hacer un agujero en el suelo y enterrar a la mujer hasta la cintura". El lider de "la fuerzas del cielo" acompañó el video con el texto "TODAS LAS CULTURAS SON IGUALES".

Ante esa publicación, y entre las numerosas respustas que recibió, apareció la del diputado Alejandro Fargosi, quien lee indicó a Parisini que: "Nunca jamás deben generalizarse casos individuales, a toda una religión". Y agregó: "Aclarado eso, es obvio que personas que piensen como predica este sujeto, no son elegibles para lograr visado, residencia ni ciudadanía, porque postulan violar los principios de nuestra Constitución".

Parisini decidió responderle a Fargosi con un extenso descargo en el que profundizó su postura y justificó la generalización que había realizado sobre el islam. En su mensaje, el influencer apuntó directamente contra lo que definió como “el sistema de creencias” de esa religión y cuestionó tanto sus textos fundacionales como la reacción —o la falta de ella— de sus seguidores ante atentados terroristas.

“El problema, Alejandro, es cuando el sistema de creencias de toda una sociedad está basado en un libro que avala golpear mujeres y lapidarlas a piedrazos —como explica acá el imán según lo que dicta la ley sharía—, matar a personas por su orientación sexual, casarse con nenas de 6 años o matar a todos aquellos que no sean musulmanes o que hayan dejado de serlo llamándolos infieles”, sostuvo Parisini.

En ese sentido, afirmó que el foco no debía ponerse en hechos aislados ni en conductas individuales. “Cuando nunca aparecen los individuos musulmanes a condenar —como individuos— los atentados terroristas cometidos en nombre de su dios, ni hablar de las instituciones locales que siempre se callan la boca, entonces la conclusión lógica a la que uno llega es que lo que no funciona no es la conducta individual de cada terrorista, golpeador, violador, pedófilo o asesino per se, sino el completo sistema de creencias en su totalidad”, escribió Parisini.

El influencer libertario fue aún más allá y defendió la generalización que había sido cuestionada por el diputado. “Desde el principio es absolutamente legítima la generalización. Su religión es liberticida, asesina y pedófila, desde su concepción, desde que fue escrita, siendo absolutamente incompatible con los valores morales de Occidente”, remarcó.

En otro tramo del descargo, Parisini apeló a un concepto del filósofo Karl Popper para reforzar su argumento. “Por no comprender esto, que no es otra cosa que la Paradoja de la Tolerancia de Karl Popper, es decir, ser demasiado tolerantes con los intolerantes, es que Europa cayó en desgracia y probablemente nunca se recupere”, afirmó.

Finalmente, vinculó su posición con el rumbo político y económico del país y con el gobierno de Javier Milei. “Nosotros no permitiremos que pase lo mismo en la Argentina. El presidente Milei no hizo un milagro económico con nuestro país para que lo tiremos a la basura en dos días dejando entrar a una cultura invasora que le rinde culto a la muerte”, escribió.

El mensaje cerró con una apelación de tono épico y nacionalista: “Argentina resistirá y será faro del mundo, ejemplo de grandeza humana, porque los argentinos tenemos cabeza y, muy por sobre todo, huevos”.

Esas declaraciones son las que generaron una respuesta de Zulema Menem, quien recordó vínculos previos con Parisini y con el diputado bonaerense Agustín Romo. “Nos conocemos desde hace muchos años, desde aquellos inicios en Twitter, cuando vos y Agustín Romo comenzaban a involucrarse en el apasionante mundo de la política, y yo colaboré acercándolos a dirigentes y espacios”, escribió.

En ese marco, recordó que incluso los apoyó en iniciativas vinculadas a la figura de su padre, como la impresión de remeras con frases del expresidente. “Todo eso forma parte de una historia compartida que merece ser recordada con honestidad y respeto”, afirmó.

Zulmita sostuvo que su intervención pública estuvo motivada por una convicción personal y religiosa. “Desde lo más profundo de mi corazón, y como firme defensora de la libertad, valores que me inculcó mi padre, siento la necesidad de decirlo con claridad y serenidad: confundir al islam con el terrorismo es un error grave y doloroso para quienes profesamos esta fe y rechazamos toda forma de violencia, provenga de donde provenga”, expresó.

En su mensaje, aclaró que hablaba “como argentina y musulmana” y remarcó que los hechos de violencia afectan a la humanidad en su conjunto. “Cuando el mundo es golpeado por la violencia, las víctimas hieren a la condición humana en su conjunto, sin distinción de religión, cultura o creencia”, señaló, y sostuvo que esa realidad “debería impulsarnos a buscar la paz entre los hombres, no a profundizar divisiones ni prejuicios”.

Como ejemplo, mencionó el episodio reciente ocurrido en Sídney. “El horror vivido recientemente en Sídney duele a todos los que creemos en Dios y respetamos la vida”, escribió, y destacó que "No es un dato menor, especialmente para quienes atacan injustamente a nuestra religión, que la persona que evitó que la tragedia fuera aún mayor, sea de fe islámica y haya actuado como lo hace un verdadero musulmán: defendiendo la vida". Según indicó, ese gesto fue reconocido públicamente por el presidente de Estados Unidos Donald Trump como “un acto heroico”.

En otro tramo del descargo, Zulema hizo referencia a la comunidad musulmana en la Argentina. “Somos muchos los argentinos que profesamos la fe islámica que vivimos en este país. Trabajamos y damos trabajo, convivimos con respeto y cumplimos con uno de los pilares de nuestra fe, la asistencia a los pobres y a los huérfanos”, afirmó. Y agregó: “Aportamos a la sociedad y creemos profundamente en la convivencia. Merecemos el mismo respeto hacia nuestra fe que el que brindamos a los demás”.

Además, relató un episodio que, según indicó, presenció recientemente. “Ayer me dolió ver cómo se filmaba a una mujer musulmana recibiendo comentarios y palabras terribles simplemente por llevar una abaya mientras caminaba por su barrio”, escribió, y planteó una serie de comparaciones vinculadas a la vestimenta religiosa. “¿Qué debería suceder cuando vemos a una mujer vestida con muy poca ropa, a una mujer judía que por su fe viste de manera recatada, o a una monja profesando su religión?”, preguntó.

“La respuesta debería ser siempre la misma: respeto”, subrayó. “Eso es lo que hacemos los musulmanes de bien: respetamos”.

En el cierre de su mensaje, la hija de Carlos Menem señaló que personas que hoy acompañan al presidente Javier Milei y a su hermana Karina Milei “tienen raíces musulmanas, y que algunos de ellos profesan el islam”, lo que, según expresó, “habla de diversidad, convivencia y compromiso con valores que trascienden cualquier religión”.

Finalmente, reafirmó un principio central de su postura. “La humildad, el trato respetuoso y la igualdad ante Dios son pilares fundamentales del islam”, escribió, antes de concluir: “La fe no divide. Confundirla con el terrorismo, sí”.

