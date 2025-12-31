La Justicia dejó sin efecto la expulsión de Ileana Aguirre y la restituyó en la vicepresidencia de La Libertad Avanza Chaco

La Justicia Federal con competencia electoral resolvió restituir a Ileana Aguirre en el cargo de vicepresidenta de La Libertad Avanza Chaco, al declarar la nulidad absoluta de la sanción que había dispuesto su expulsión como afiliada y autoridad partidaria.

La resolución fue dictada por el Juzgado Federal de Resistencia N° 1, con intervención de la Secretaría Electoral, en el marco de la impugnación presentada por Aguirre —patrocinada por el abogado Wilfredo Daniel Lezana— contra el acta del 26 de agosto de 2025 mediante la cual la conducción del espacio la había separado del partido.

Los fundamentos del fallo

En un pronunciamiento de fuerte contenido institucional, la Justicia concluyó que la Junta Central de Gobierno carecía de atribuciones disciplinarias para expulsar a una autoridad electa del partido. Según la Carta Orgánica de La Libertad Avanza, ese tipo de sanciones requiere la intervención del Tribunal de Disciplina, órgano que debe ser designado por el Congreso del Distrito y conformado por miembros independientes de otras estructuras partidarias.

El fallo remarca que la Junta actuó por fuera del estatuto al arrogarse funciones disciplinarias, configurando un vicio “insubsanable” que invalida todo el procedimiento. Además, se acreditó que Aguirre no fue formalmente imputada, no se le corrió traslado de acusaciones ni de pruebas y sólo se le requirieron “explicaciones” de modo genérico, vulnerando el derecho de defensa, el debido proceso y la garantía de imparcialidad.

Con ese encuadre, el Juzgado hizo lugar al planteo de nulidad, mantuvo la afiliación partidaria de la dirigente y ordenó su inmediata restitución en la vicepresidencia del partido en Chaco.

Una decisión atravesada por la interna libertaria

El conflicto judicial se inscribe en una interna que lleva más de un año y que tiene como uno de sus ejes el enfrentamiento entre Aguirre y el presidente del partido, Alfredo "Capi" Rodríguez. La expulsión se produjo en medio de acusaciones cruzadas y de un clima de fuerte disputa por la conducción del espacio.

Rodríguez había sostenido públicamente que las denuncias que lo involucraron en una causa federal por presuntas afiliaciones irregulares respondían a una maniobra política interna, atribuida a sectores vinculados a la entonces vicepresidenta. Desde el entorno de Aguirre, en cambio, se denunció un accionar arbitrario y autoritario de la conducción partidaria, lo que motivó la judicialización del conflicto.

El pronunciamiento de la Juventud

Tras conocerse el fallo, la Juventud de La Libertad Avanza Chaco difundió un comunicado en respaldo a Aguirre. El texto, firmado por su presidente Marcos Alejandro Coria, calificó como “arbitraria” la desvinculación de la dirigente, reivindicó su “conducta intachable” y advirtió que no serán bienvenidas las prácticas que fomenten la desunión interna. El sector juvenil ratificó, además, su alineamiento con el proyecto nacional que encabeza Javier Milei.