Israel aseguró haber lanzado más de 20.000 ataques en Medio Oriente durante 2025

Este 31 de diciembre, el ejército israelí anunció que realizó aproximadamente 20.900 ataques en todo Medio Oriente durante el 2025, especialmente contra Irán, Gaza, Líbano y Siria. Además, por los conflictos en diferentes frentes de batalla, el primer ministro Benjamín Netanyahu convocó, a lo largo del año, movilizaciones adicionales de soldados hasta alcanzar el número de 306.830 reservistas, incluyendo a 54.000 personas que habían sido exentos de prestar el servicio.

En Gaza, donde el cese al fuego comenzó el 10 de octubre, las fuerzas israelíes realizaron 19.530 ataques, provocando, según las autoridades de salud de este país, por lo menos 415 muertes e hiriendo a 1.152 personas. Por otra parte, desde octubre de 2023, 71.269 personas han fallecido por fuego israelí.

Benjamin Netanyahu

Además, Israel empezó el 13 de junio una campaña de 12 días contra Irán atacando 1500 blancos, lo que lo provocó la muerte de 11 científicos y 30 funcionarios de primer nivel, incluyendo a Mohammad Bagheri, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, y Hossein Salami, comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán.

Por otra parte, el Comando Norte realizó cerca de 950 ataques, especialmente en el sur de Líbano, y en Siria, donde fuerzas israelíes lograron ingresaron a fines de 2024.

Israel atacó en medio de la tregua en Gaza y asegura que mató a otro jefe de Hamás

Israel prohibió en Gaza a más de 25 organizaciones humanitarias, incluida Médicos Sin Frontera.

Desde el 1 de enero de 2026, Israel suspenderá los permisos a una veintena de organizaciones humanitarias, incluida Médicos Sin Fronteras (MSF), para operar en Gaza informó Tel Aviv por no cumplir con las nuevas normas de evaluación que implementaron.

A comienzos de este año, Israel cambió su método de registro para grupos de ayuda, sumando un requisito que obliga a presentar una lista de personal, incluidos palestinos en Gaza. Determinados grupos de ayuda no cumplieron este requerimiento por miedo a que las personas señaladas se conviertan en víctimas. “Proviene de una perspectiva legal y de seguridad. En Gaza, vimos a cientos de trabajadores humanitarios ser asesinados”, afirmó Shaina Low, asesora de comunicaciones para el Consejo Noruego para Refugiados.

Refugiada palestina en Gaza

Según las autoridades israelíes estas medidas buscan reforzar y perfeccionar los mecanismos de control sobre el trabajo humanitario. que se realiza en Gaza Algunas de las organizaciones cuyos permisos no se renovaron son CARE International, el Consejo Noruego para Refugiados, el Comité Internacional de Rescate, Caritas y Oxfam.

