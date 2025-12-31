El cónsul argentino en Siria, Alejandro Calloni, fue llamado a regresar inmediatamente al país y enfrentará un sumario por darle "me gusta" a un posteo de Instagram en contra de Israel. Así lo anunció este martes el canciller, Pablo Quirno, a través de un posteo en la red social X. El presidente Javier Milei retuiteó el mensaje en señal de apoyo.

“Hace minutos di la instrucción para iniciarle acciones sumariales al secretario Alejandro Calloni, que trabajaba en la Embajada Argentina en la República Árabe Siria", escribió el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Y agregó: "También he dispuesto su traslado inmediato a la República Argentina”. Esto último implica, en la práctica, un despido.

El posteo cuestionado, un "chiste" que bromea con la guerra

Calloni llevaba poco más de dos años en la embajada argentina en Siria, desde septiembre de 2023. El posteo que terminó con su carrera en el servicio de relaciones exteriores pretende ser un chiste; fue publicado en Instagram con los hashtags "humor" y "navidad2025". Tiene la forma de un diálogo: "-¿Qué has pedido por Navidad? Yo el iPhone 17 Pro Max -Yo: Fuegos artificiales para Israel".

El tuit de Quirno generó múltiples reacciones, tanto a favor como en contra de la medida. Muchos usuarios cuestionaron que Calloni dio "like" al posteo desde su cuenta de Instagram personal, y lo compararon con Javier Milei, en alusión a su defensa en relación al caso Libra, cuando adujo que había recomendado comprar la nueva criptomoneda desde sus redes personales y no como presidente.



Por su parte, el diputado de la provincia de Buenos Aires Nahuel Sotelo tuiteó: "Qué bueno es ver que hay orden en Cancillería”.

Quién es Alejandro Calloni, el funcionario desplazado

El ahora ex cónsul en Siria tiene 37 años y es licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires, donde participó como estudiante investigador y docente adscripto en las cátedras de Sistemas Económicos e Historia de los Estados Unidos. También es licenciado en Relaciones Internacionales y Asuntos Exteriores por la Universidad Nacional de Lanús.

Quirno destacó que Israel reconoció la disputa por Malvinas

Ingresó al Servicio Exterior de la Nación como becario en 2020. En enero de 2022 asumió el cargo de cónsul de Tercera Clase en la Cancillería argentina, y en septiembre de 2023 llegó al consulado en Siria.

El gobierno de Milei, alineado con Israel y "los valores de Occidente"

Desde su asunción en diciembre de 2023, Javier Milei demostró un fuerte alineamiento con Israel, tanto con gestos simbólicos como con acuerdos concretos para fortalecer lazos bilaterales, siguiendo en esto la política exterior del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En noviembre pasado, Milei lanzó formalmente los "Acuerdos de Isaac", un marco diseñado para profundizar la colaboración política, económica y cultural entre Argentina, Israel y otras naciones latinoamericanas, con énfasis en la integración regional y el intercambio comercial.

El pasado fin de semana, el canciller israelí, Gideon Sa’ar, reconoció la postura de la Argentina en relación a la cuestión Malvinas, y Pablo Quirno expresó públicamente su valoración de este gesto en la red social X.

Entre Malvinas y Jerusalén: cómo afectará a Argentina el traslado de la embajada que quiere Javier Milei



Además, como parte de este alineamiento, el gobierno argentino confirmó planes para trasladar su embajada a Jerusalén en 2026. Esta medida contrasta con la postura crítica de otros países latinoamericanos hacia las acciones de Israel en conflictos regionales, y generó debates sobre el impacto en la política interna y externa de Argentina.