Donald Trump recibirá el premio máximo de Israel y lanzó una dura advertencia a Irán y Hamas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, será distinguido en 2026 con el Premio Israel, el máximo honor civil que otorga el Estado judío, en una decisión que rompe con décadas de protocolo. El anuncio fue realizado por el primer ministro Benjamin Netanyahu tras un cordial encuentro en Florida, donde confirmó que su país hará una excepción histórica para galardonar a un líder extranjero. "El presidente Trump rompió muchas convenciones para sorpresa de la gente, así que decidimos romper una convención también, o crear una nueva, y esa es otorgar este premio", justificó el mandatario israelí ante los periodistas.

Netanyahu explicó que el reconocimiento refleja un "sentimiento abrumador" de agradecimiento hacia la figura del republicano, a quien calificó en octubre como el "mejor amigo de Israel de todos los tiempos". Habitualmente, este galardón está reservado de manera exclusiva para ciudadanos o residentes israelíes que hayan realizado aportes destacados. La única excepción registrada hasta la fecha había ocurrido en 1991, cuando se premió al director de orquesta indio Zubin Mehta bajo la categoría de "contribución especial al pueblo judío".

Benjamín Netanyahu junto a Donald Trump

El motivo central de este homenaje radica en el rol clave que jugó Trump y su equipo en el reciente acuerdo de paz para Gaza. La gestión diplomática estadounidense fue determinante para lograr la liberación, por parte del grupo Hamás, de los últimos 20 rehenes sobrevivientes que habían sido capturados durante los ataques del 7 de octubre de 2023. Para el Gobierno de Netanyahu, este éxito en la negociación validó la alianza estratégica y motivó la decisión de otorgar la condecoración.

Al enterarse de la noticia, Trump se mostró "claramente encantado" y aseguró que el premio es "realmente sorprendente”, dejando abierta la posibilidad de viajar a Israel para asistir a la ceremonia de entrega. Y aunque el presidente insiste en que no le inquieta la competencia por el Premio Nobel de la Paz, en el pasado expresó frustración por ser pasado por alto para ese reconocimiento.

Esta distinción israelí se suma a una reciente racha de premios internacionales para el líder norteamericano, quien hace poco recibió el Premio de la Paz de la FIFA. Con el reconocimiento confirmado para el próximo año, Trump busca consolidar su imagen de líder “capaz de destrabar conflictos complejos”.

Más allá de la celebración, el encuentro sirvió para presentar un frente unido ante las amenazas regionales. Trump advirtió que Hamás "pagará caro" si no cumple con el desarme en Gaza en un "período de tiempo bastante corto". A pesar de que el brazo armado del grupo palestino reiteró que no entregará sus armas, el presidente estadounidense respaldó a Netanyahu y aseguró que Israel "cumplió" sus compromisos respecto a la tregua, la cual contempla un Gobierno tecnocrático palestino y una fuerza internacional de estabilización.

La tensión también se centró en Irán. Trump amenazó con "erradicar" cualquier intento de Teherán de reconstruir su programa nuclear o su arsenal de misiles balísticos tras la guerra de 12 días ocurrida en junio. Ante los informes de una eventual búsqueda de nuevos establecimientos nucleares para reemplazar a los que fueron atacados, el mandatario fue tajante: "Espero que no estén intentando volver a acumular armas, porque la respuesta podría ser más potente que la última vez".

Desde Teherán, el Gobierno iraní desestimó las advertencias calificándolas de "operación psicológica", aunque avisó que una nueva agresión tendría "consecuencias más graves" para Israel. Trump, sin embargo, se mostró confiado en que Irán sigue interesado en un acuerdo con Washington, a pesar de que funcionarios israelíes temen que del otro lado estén aprovechando el tiempo para rearmarse.

