Netanyahu intenta escapar de sus causas por corrupción: pidió al presidente Herzog que lo indulte

En una petición de 111 páginas, que admite como "extraordinaria", el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu presentó este domingo al presidente Isaac Herzog una solicitud formal de indulto en sus causas por corrupción. La petición la hizo el letrado que defiende a Netanyahu en sus procesos penales, Amit Hadad, e incluyó una "carta personal" a Herzog.

En un vídeo difundido por sus servicios, Netanyahu afirmó estar convencido de que "la finalización inmediata del juicio contribuirá en gran medida a calmar las tensiones y a promover la reconciliación general que nuestro país tanto necesita".

"La oficina del presidente es consciente de que se trata de una solicitud extraordinaria que conlleva importantes implicaciones", respondió la oficina de Herzog, agregando que "tras recibir todas las opiniones pertinentes, el presidente considerará la solicitud de forma responsable y sincera".

En octubre pasado, Netanyahu aseguró que se presentará en las elecciones parlamentarias de 2026, pese al proceso judicial en su contra, que también tiene como imputada a su esposa. El mandatario, de 76 años, ya fue primer ministro entre 1996 y 1999, y nuevamente entre 2009 y 2021. En junio de 2021 lo derrotó una coalición integrada por Naftali Bennett y Yair Lapid, en tanto que en 2022, Likud, el partido de Netanyahu consiguió 32 escaños, y 64 de los 120 miembros del Parlamento lo recomendaron como el candidato más idóneo para formar Gobierno. En diciembre de 2022, Netanyahu asumió el cargo de primer ministro.

En octubre Trump también le había pedido a Herzog que indulte a Netanyahu.

Netanyahu ha negado repetidamente haber cometido irregularidades en los procesos judiciales en curso, pero afronta graves cargos de soborno, fraude y violación de la confianza pública en tres casos separados.

El detalle de los juicios en marcha

En el primer caso, Netanyahu y su esposa, Sara, están acusados ​​de aceptar bienes de lujo por valor de más de 260.000 dólares, e joyas y otros objetos de lujo, de benefactores multimillonarios, a cambio de favores políticos. Entre los presuntos benefactores se encuentran el productor de Hollywood nacido en Israel Arnon Milchan y el ejecutivo australiano James Packer.

Los otros dos procesos casos acusan a Netanyahu de negociar "una cobertura favorable" con dos medios de comunicación israelíes, incluyendo supuestos intentos de llegar a un acuerdo con Arnon Mozes, editor del popular diario israelí Yedioth Ahronoth.

Además otra causa investiga si Netanyahu recibió una cobertura favorable en el popular sitio web de noticias Walla, propiedad de su amigo cercano Shaul Elovitch, a cambio de allanar el camino para una fusión de telecomunicaciones en la que Elovitch estaba interesado.

Los procesos judiciales contra Netanyahu han provocado protestas masivas, cuando intentó impulsar una legislación que debilitaba a los tribunales en los procesos contra políticos. Los críticos de Netanyahu insisten en que los casos legales y las audiencias que han tenido lugar hasta ahora finalmente "servirán para hacer justicia a un político altamente corrupto que hará cualquier cosa para mantenerse en el poder". También acusan al primer ministro de "prolongar intencionalmente los conflictos en Gaza y Líbano" para que esa grave situación de guerra le permita evadir sus problemas con la Justicia.

Yohanan Plesner, presidente del Instituto para la Democracia de Israel, declaró en su momento a la AFP que el largo juicio contra Netanyahu había alcanzado ahora "un hito importante", porque aunque otros líderes israelíes han sido acusados ​​y declarados culpables, Netanyahu es el primero en ir al banquillo mientras se encuentra en el poder y, remarcó Plesner, que la Justicia lo esté investigando "es una señal de fortaleza de la democracia".

AFP/HB