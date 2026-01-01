Cristina Kirchner continúa internada y a la expectativa de cambios en la feria judicial

La expresidenta Cristina Kirchner continúa internada en el Sanatorio Otamendi de la Capital Federal, sin fecha de alta confirmada, y a la expectativa de distintos pedidos formulados por sus abogados al Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF2) que verá modificada su conformación durante la feria de enero.

La titular nacional del Partido Justicialista, que cumple una condena de seis años de prisión por la denominada “Causa Vialidad”, fue ingresada de urgencia e intervenida quirúrgicamente el 20 de diciembre por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada.

La defensa de la exmandataria intentará, según difundió la agencia Noticias Argentinas, que durante la feria judicial de enero el TOF2 revise decisiones ya adoptadas sobre su detención domiciliaria en San José 1111, que se vio restringida luego de una reunión con nueve economistas del peronismo.

Los abogados de Cristina Kirchner, encabezados por Alberto Beraldi, presentaron distintos pedidos para ampliar su régimen de visitas, retirar la tobillera electrónica y extender el tiempo habilitado para utilizar la terraza del edificio, pedidos que fueron en principio rechazados por el TOF2.

Ese tribunal está integrado de manera habitual por los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, pero durante la feria judicial que comienza ahora se verá modificada su conformación debido a que dos de sus integrantes (Barroetaveña y Hornos) inician su período anual de vacaciones.

La nueva integración quedará conformada por Borinsky, a quien se suman la jueza Ángela Ledesma y el juez Guillermo Yacobucci, lo que cambia dos votos del tribunal y plantea la posibilidad de que se reabra la discusión sobre las condiciones en las que la detenida cumple su prisión domiciliaria.

Mientras, y transcurridos 12 días desde su hospitalización, crece la inquietud por la “lenta recuperación”, según informó el último parte médico que difundió la institución médica el lunes pasado.

“Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La paciente presenta una lenta recuperación del íleo posoperatorio. Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso”, indicó el comunicado que lleva la firma de la directora médica del Sanatorio Otamendi, Marisa Lafranconi.

El íleo postoperatorio es una parálisis temporal del intestino que ocurre después de una cirugía: el tránsito gastrointestinal se frena a raíz del estrés quirúrgico. Es un cuadro recuperable, pero extiende el periodo de internación.

Cristina Kirchner se encuentra alojada en una habitación individual, donde pasó también la Nochebuena y la Navidad.

