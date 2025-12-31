El PJ bonaerense anunció la fecha en que se definirá si alguien enfrentará a Máximo Kirchner por la presidencia

Finalmente, el consejo del Partido Justicialista (PJ) bonaerense dio a conocer, a través de su página web oficial, el cronograma electoral para las elecciones que se celebrarán el próximo 15 de marzo de 2026, señalando que, a comienzos de febrero, se sabrá si existe algún candidato que se anime a disputarle la presidencia del organismo a Máximo Kirchner.

El cronograma oficial es el siguiente: el 22 de enero es la apertura de la mesa de entradas de la Junta Electoral y la exhibición de padrones en Matheu 130, Capital Federal; el 27 de enero terminará el plazo para realizar "observaciones y tachas al padrón electoral"; y el 3 de febrero "vence el plazo para la presentación de avales". Lo más interesante ocurrirá el 8 de febrero, al quedar oficializadas las candidaturas, dejando en claro si se logró una lista de unidad o si continúa el enfrentamiento entre La Cámpora y los intendentes que responden al gobernador Axel Kicillof, quienes podrían presentar un postulante propio como nuevo presidente del PJ bonaerense.

En caso de que deban realizarse elecciones internas, el 12 de febrero "finaliza el plazo para la exhibición de lista de candidatos" y tres días después, el 15, "vence el plazo para la impugnación de candidatos"; al día siguiente, "vence el traslado de impugnaciones de los candidatos"; y el 19, "el plazo para que la Junta Electoral se expida sobre las listas presentadas y candidatos".

Finalmente, el 15 de marzo se realizarán los comicios y al día siguiente se realizará el escrutinio definitivo de los votos.

Es importante remarcar que el pasado 20 de diciembre, el hijo de Cristina Kirchner habló en el streaming Patas TV sobre este tema, y apuntó, sin nombrarlo, contra Kicillof: “Hay gente que quiere estar ahí, y un día puede decir, ‘La vida por Cristina’, otro día ‘la vida por pirulo’, y va por la vida así. ‘Cristina o nada’ y después ‘Cristina nada’. Esto no se puede hacer desde el resentimiento”.

Consultado específicamente sobre las elecciones partidarias, afirmó que “hay una fecha para que los afiliados, en caso de que no haya unidad, puedan hacer uso del voto. Lo que vendrá para el peronismo bonaerense es una etapa de discusión y debate, pero más de tratarse de la cuestión nominal, quién está y quién no”.

Luego volvió a cuestionar a Kicillof: “Nadie puede solo. Yo creo que cuando uno cree en los colectivos la idea es complementarnos. Cada vez hay más dirigentes electorales y menos dirigentes políticos… Yo no hago esto por ambiciones personales. Hay una disputa entre perdurar y trascender, yo estoy más cerca de trascender que de perdurar. Lo que tenemos por delante es un desafío grande. Uno siempre va a apostar al reencuentro en pos de los intereses de la gente”.

El cronograma que dio a conocer el PJ Bonaerense sobre sus elecciones internas.

Jueves 22.1.26: "inicio atención de mesa de entradas de la Junta Electoral en Matheu 130 Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 12.00 a 17.00".

Jueves 22.1.26 al Martes 27.1.26: "exhibición de padrones".

Martes 27.1.26: "vencimiento de las observaciones y tachas al padrón electoral".

Martes 3.2.26: "vence el plazo para la presentación de avales".

Domingo 8.2.26: "vence el plazo para la presentación de candidatos".

Jueves 12.2.26: "finaliza el plazo para la exhibición de lista de candidatos".

Domingo 15.2.26: "vence el plazo para la impugnación de candidatos. Comienza el plazo de traslado de las impugnaciones".

Lunes 16.2.26: "vence el traslado de impugnaciones de los candidatos".

Jueves 19.2.26: "vence el plazo para que la Junta Electoral se expida sobre las listas presentadas y candidatos".

Sábado 21.2.26: "presentación modelo de boletas".

Viernes 27.2.26: "la Junta Electoral se expide sobre modelo de boletas".

Miércoles 4.3.26: "aprobación de boleta".

Domingo 15.3.26: "comicios".

Lunes 16.3.26: "inicio del escrutinio".

