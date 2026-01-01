El presidente Javier Milei difundió un mensaje de Año Nuevo 2026 a través de sus redes sociales, en el que repasó los ejes centrales de su gestión y defendió el rumbo adoptado por el Gobierno desde su asunción: “Argentinos, habiendo terminado los dos primeros años de gestión, puedo decir orgullosamente que hemos cumplido con todas nuestras promesas de campaña”. Ante ese panorama, defendió el rumbo económico adoptado por su administración y sostuvo que el país comenzó a dejar atrás la recesión, tras un período prolongado de crisis económica.

Su video fue grabado en la Residencia Presidencial de Olivos, donde el mandatario pasó la noche del 31, luego de decretar asueto administrativo en la previa del inicio del año. El Presidente dedicó buena parte de su discurso a enumerar los logros que, según su visión, alcanzó el Gobierno desde diciembre de 2023: “Estamos bajando la inflación, estamos terminando con la inseguridad y hemos sacado a más del 30% de los argentinos de la pobreza”, afirmó.

Acto seguido precisó: “Hoy hay 14 millones de argentinos menos en la pobreza y estamos empezando a crecer”.

El mensaje fue publicado en la cuenta personal del jefe de Estado, aunque comenzó a circular previamente en redes sociales a través de referentes e influencers del espacio libertario, entre ellos Iñaki Gutiérrez, exfuncionario del Gobierno. A modo de cierre, incluyó una consigna habitual en su discurso político: “Vayamos por un 2026 que sea el inicio del camino que hará grande a la Argentina nuevamente. ¡Viva la libertad, carajo!”, ante el apoyo de sus seguidores.

A la medianoche, Milei volvió a utilizar sus redes para saludar por la llegada del nuevo año. En ese segundo mensaje, convocó a los argentinos a acompañar el proceso de cambios impulsado por su gestión y expresó el deseo de que “el 2026 sea recordado como el año en que comenzamos a transitar el camino de la recuperación”.

Allí, el mandatario recibió el Año Nuevo en la Quinta de Olivos. Desde su entorno no confirmaron si hubo invitados durante la celebración, aunque sí indicaron que decidió permanecer en Buenos Aires para retomar su actividad oficial desde el primer día del año. En la Casa Rosada mantuvieron hermetismo respecto de los detalles del festejo del libertario.

Fuentes de la Mesa Política señalaron que no hubo reuniones de trabajo previstas ni para el 31 de diciembre ni para el 1 de enero: “No hay actividades y cada uno tiene su espacio para descansar”, explicaron. Desde el inicio de su mandato, el Presidente se caracteriza por evitar celebraciones oficiales, no tomarse vacaciones y no utilizar la residencia presidencial de Chapadmalal, pensada históricamente como lugar de descanso para los jefes de Estado.

