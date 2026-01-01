La motosierra del presidente Javier Milei no se tomó descanso en la última semana de diciembre del 2025. El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) despidió 21 trabajadores en Posadas, Misiones. Esta decisión tomada por el directorio del organismo afectó a una cuarta parte de su planta, tiene un costo estimado de 800 millones de pesos y se inscribe en la política de desregulación de la economía yerbatera impulsada desde diciembre de 2023.

La medida se concretó a menos de tres semanas de la asunción del contador Rodrigo Correa como presidente del Instituto, tras un período de acefalía que se extendió durante dos años. El funcionario fue designado por el Gobierno nacional y no cuenta con antecedentes en la actividad yerbatera.

En la jornada del martes, el Instituto notificó de manera formal la cesantía a 21 de sus empleados, sobre un total de 84, lo que produjo una reducción de una cuarta parte. Además, advierten que en las próximas semanas podrían producirse nuevas desvinculaciones dentro del organismo.

El recorte de personal se da en el marco de un proceso de achicamiento del INYM, alineado con la estrategia oficial de avanzar hacia una desregulación total del mercado de la yerba mate, una política que comenzó a aplicarse con la llegada de la actual gestión nacional.

Sorpresa y denuncia sindical

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) expresaron su sorpresa frente a los despidos y cuestionaron la forma en que se llevaron a cabo las notificaciones. Según relataron, los empleados fueron convocados de manera individual y, ante la presencia de un escribano, se les comunicó la cesantía.

El gremio señaló además que la mitad de los trabajadores despedidos están afiliados a ATE y que entre ellos se encuentran dos delegados sindicales que cuentan con tutela gremial, lo que generó un mayor malestar dentro del sector.

Para el sindicato, las cesantías forman parte de un proceso de vaciamiento del Instituto, que fue creado en 2021 con el objetivo de poner fin a una profunda crisis que atravesaba el sector yerbatero tras la desregulación impulsada en los años noventa.

Aquella crisis había sido consecuencia de las políticas aplicadas durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, que derivaron en una fuerte caída de los ingresos de los productores y en un deterioro general de la actividad.

El origen y el rol del INYM

La creación del INYM fue el resultado de una histórica protesta de los productores yerbateros, que avanzaron sobre Posadas con camiones y tractores y realizaron un acampe que se extendió por más de un mes frente a la capital misionera.

Esa movilización culminó con la sanción de la ley que dio nacimiento al Instituto, un organismo que no genera costo para el Estado nacional, ya que se financia a través de una estampilla incluida en los paquetes de yerba mate.

Con el funcionamiento del INYM, los productores lograron una recomposición del precio de la hoja verde, alcanzando un margen de rentabilidad considerado aceptable y con un mayor énfasis en la calidad del producto.

Además, el Instituto impulsó la apertura de nuevos mercados internacionales y promovió el consumo interno de yerba mate mediante distintas campañas de difusión.

Desregulación y caída de ingresos

El primer golpe a la actividad llegó con el decreto presidencial 70/2023, que le quitó al INYM la facultad de fijar semestralmente precios de referencia para la hoja verde y la yerba mate canchada. Esa decisión derivó en un marcado retraso en los valores que perciben los productores.

El período de cosecha gruesa de 2025 finalizó con precios promedio de 280 pesos, cifras muy similares a las establecidas en el laudo de octubre de 2023, mientras que los plazos de pago se extendieron hasta los 180 días.

Por último, a este escenario se sumó la eliminación de la resolución que fijaba un tope a las nuevas plantaciones, una medida que buscaba evitar la sobreoferta de materia prima y mantener un equilibrio entre la producción y la demanda dentro del mercado yerbatero.

GZ / lr