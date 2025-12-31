Se conoció cómo celebrará Javier Milei el Año Nuevo y si se tomará vacaciones este verano

Este fin de año, el presidente Javier Milei estará en la Quinta de Olivos, pero no se conoció información sobre si pasará la noche solo o estará acompañado por familiares o funcionarios a la hora de recibir el 2026. Además, se supo que el presidente no se tomará vacaciones de verano.

"Abróchense los cinturones": Javier Milei promete más reformas en su mensaje por Navidad

Esta es la información a la que tuvo acceso La Nación gracias a fuentes oficiales. Es importante recordar que, en Navidad, el mandatario también cenó en Olivos y aprovechó para difundir un fuerte mensaje donde habló de encarar reformas más profundas, lo que podría replicar esta noche. En esa ocasión expresó: “Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas... Vamos a ir hasta el hueso hasta hacer de la Argentina el país más libre del mundo y que volvamos a ser grandes nuevamente”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Desde hoy temprano, Milei se mostró muy activo en sus redes sociales, compartiendo textos que alaban su labor, por ejemplo, eligió una publicación del portal libertario “Agarrá la pala” donde puede leerse “Especial Fin de Año: el Javo sigue cumpliendo su palabra y se congeló por completo su sueldo y el de Villarruel. Para el resto de cargos, después de dos años de laburazo que hicieron, se les dio un aumento totalmente merecido”.

El posteo que compartió Milei alabando su congelamiento de sueldo

El presidente también reposteó un texto del periodista y secretario de Comunicación de su gobierno, Javier Lanari, que asegura: “Tercer año consecutivo con Pauta Cero. La libertad de expresión es un valor democrático supremo. Jamás puede estar condicionada ni limitada...”. Milei además celebró haber sido la persona más citada por argentinos en redes sociales, con 28.758.000 menciones, seguido por Cristina Kirchner (8.832.100), Axel Kicillof (3.730.000), Mauricio Macri (3.6929.000) y Lionel Messi (3.445.000).

Milei celebrando ser la celebridad más citada por los argentinos en las redes sociales

Finalmente, compartió una imagen donde se lo puede ver acompañado por sus cinco perros junto al texto: “Leones, a rugir mucho más fuerte este Año Nuevo. Felicidades. Año Nuevo en libertad”.

Milei compartiendo un mensaje de Año Nuevo para sus seguidores

Cuáles son los planes de Javier Milei y los miembros de su Gabinete para las vacaciones 2026

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), Milei no se tomará vacaciones de verano y residirá mayormente en la quinta de Olivos para no tener que ir a la Casa Rosada los días de altas temperaturas en la Ciudad de Buenos Aires. Manuel Adorni, jefe de Gabinete, y Diego Santilli, ministro del Interior, también seguirán trabajando, sin tomarse vacaciones. El resto de los funcionarios realizarán diferentes escapadas, tanto dentro como fuera de Argentina.

Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, estará todo enero en Alemania para cumplir con una serie de obligaciones académicas. Por su parte, Sandra Pettovello, titular de la cartera de Capital Humano, viajó a Singapur por dos semanas para capacitarse en materia laboral, donde además tiene tres reuniones programadas para los días 2, 3 y 5 de enero.

Fuentes de su entorno le aclararon a la Agencia NA que la funcionaria permanecerá en el sudeste asiático desde el 27 de diciembre hasta el 11 de enero, remarcando que el financiamiento para este viaje fue abonado por “organismos internacionales”.

Sandra Pettovello

Mario Lugones, ministro de Salud, se encuentra en Argentina disfrutando de unas vacaciones que comenzaron el 23 de diciembre y terminarán el 4 de enero. Alejandra Monteoliva, la flamante ministra de Seguridad, podría pasar, según personas de su entorno, un fin de semana en Córdoba, su provincia natal, pero no hay nada definido al respecto todavía.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, haría un viaje al exterior a comienzos de enero, pero todavía no se conoce su destino ni el tiempo que permanecerá allí. Por su parte, Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, no se tomará vacaciones, pero haría algunos viajes a su provincia natal, La Rioja.

Karina Milei y Martín Menem

NA consultó los planes de los ministros Carlos Presti (Defensa) y Luis Caputo (Economía), pero no recibió ninguna respuesta.

La vicepresidenta Victoria Villarruel no se tomaría vacaciones.

HM / EM